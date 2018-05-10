服务一带一路 兴业银行助力广西农信开展跨境人民币业务

5月9日，根据跨境银行间支付清算（上海）有限责任公司公告，兴业银行代理广西农村信用社联合社（简称“广西农信”）接入人民币跨境支付系统（CIPS）合作关系获批，广西农信及其下辖行社共11家金融机构正式成为人民币跨境支付系统间接参与者。

据了解，2017年度广西全区跨境人民币结算量达1249亿元，居西部十二省（区）之首。为进一步落实沿边金融综合改革和支持“一带一路”建设，依托边贸优势，广西农信面向东盟和南亚地区大力发展跨境人民币业务。成功获批CIPS间接参与者资质后，广西农信将结合跨境人民币在边贸地区实际需求，与兴业银行通力协作，为境内外客户提供便捷、高效、稳定的跨境人民币业务服务。后续双方还将在代理外币清算、国际结算、跨境投融资等领域开展全面业务合作。

作为唯一一家既是CIPS首批直接参与者、又是CIPS二期首批试运行参与者的全国性股份制商业银行，兴业银行积极响应人民币国际化战略，已累计代理85家银行类金融机构接入CIPS，帮助这些金融机构与覆盖全球6大洲、87个国家及地区的701家机构开展人民币跨境支付业务合作。同时，作为首批“债券通”业务的做市商和首批铁矿石国际化业务的境外客户保证金存管银行，兴业银行全面参与到中国金融改革和人民币国际化的进程中。

近年来，该行以银银平台为依托，把握“一带一路”建设契机，持续打造银银平台国际版，围绕跨境支付结算、中小银行跨境投融资提供综合化国际业务服务方案。兴业银行银行合作中心总经理李坚宝表示，CIPS作为人民币国际化的高速公路，可为银银平台合作行提供优质的跨境人民币资金清算结算服务。特别是CIPS（二期)5月2日全面投产上线后，运行时间调整为5×24小时+4小时，基本覆盖全球各时区，支持全球支付与金融市场业务，满足全球用户的人民币业务需求。

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