涂胜：打造诚信服务联盟 努力营造诚信汽车后市场氛围

人民网北京5月10日电 （朱江）今日，由途虎养车和人民网联合发起，28家汽车后市场产业链企业共同参与的“汽车后市场·诚信服务联盟”在京正式成立。人民网媒体资源部主任涂胜表示，近年来，汽车后市场发展如火如荼。随着消费者收入水平的提高、消费观念的改变，以及消费者对于汽车购买的后续服务需求和消费意愿的不断上升，汽车后市场的规模在不断壮大。
孔子曾言，“人而无信，不知其可也”。这是一句放在任何一个市场中都不可谓不准确的话。市场的诚信服务打造，不只是维护了消费者的利益，从根本来说，这也是在促进整个行业的良性健康发展。
如今，我国的汽车后市场进入了快速发展期。资本开始在行业内喧嚣、跨界者开始出现在市场，线上销售的产品是否能够保证正品，线下提供的服务是否能够保证专业，从产业链的源头一直到终端消费者，每一个环节都需要所有市场参与者用诚信服务去构筑，这样整个行业才能健康有序发展。
“在商业面前，诚信就不只是道德标准，它已经成为消费者选择的重要条件。唯有每一个环节都保质保量诚信服务，消费者才有理由去信任产品、信任品牌，以至于信任整个市场。”涂胜如是说。
借此，由人民日报社指导，人民网主办的“汽车后市场·诚信服务联盟成立仪式”也在这样的背景下推出。人民网希望与各位汽车后市场企业同仁一起，共同探讨行业诚信服务建设之道，一同倡导诚信理念、推动汽车后市场诚信服务建设。
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