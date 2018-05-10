中央财政继续支持２０１８年农业生产发展等项目实施工作

新华社北京５月１０日电（张弛、郁琼源）农业农村部、财政部近日印发通知，指出２０１８年中央财政将继续安排农业生产发展资金、农业资源及生态保护补助资金、农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金等，支持提升农业发展质量，培育乡村发展新动能。
通知明确，要加快推进农业由增产导向转向提质导向，提升农产品质量安全水平，增加绿色优质农产品供给。鼓励农村创业创新，培育新型职业农民和新型农业经营主体，发展农业适度规模经营。充分发挥财政资金引领作用，因地制宜推广政府与社会资本合作、政府购买服务、贷款贴息等方式，撬动更多金融和社会资本投向农业农村。
通知指出，要深入推进财政支农专项转移支付资金统筹整合，全面实行“大专项＋任务清单”管理方式，科学合理确定任务清单，确保中央宏观调控与地方自主统筹平衡兼顾，切实提升政策的精准性、指向性和实效性，提高资金使用效率。
全国接待国内游客1.47亿人次 本报北京5月1日电 （记者王珂）文化和旅游部1日发布的2018年“五一”假日旅游市场信息显示，假日期间，旅游市场供需两旺、运行平稳，基本实现了“安全、有序、优质、高效、文明”的工作目标。综合通信运营商、线上旅行服务商和各地旅游部门…【详细】
物价运行总体稳定 专家预计二季度CPI涨幅围绕2.5%波动 价格反映供需关系，是国民经济发展的“晴雨表”。国家统计局城市司有关负责人表示，目前市场供需保持基本平衡，物价运行总体稳定，既说明国民经济总体运行较为健康，也为国民经济健康发展提供了良好的宏观环境。 从一季度数据来看，CPI比去年同期上涨…【详细】
北京铁路局“五一”小长假累计发送517.07万人 人民网北京5月2日电（记者 李楠桦）记者从中国铁路北京局集团有限公司（简称：北京铁路局）获悉，“五一”小长假铁路旅客运输从4月28日起至5月1日止，共4天，北京铁路局累计发送旅客517.07万人，同比增加21.5万人，增幅4.3%。 据…【详细】