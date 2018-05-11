传统行业焕发生机(网上中国)

2018年湖北省十堰市郧阳区计划引进7000余台智能织袜机，在18个乡镇建设“智能织袜车间”。图为村民用智能织袜机织袜子。

曹忠宏 孟 江摄（人民图片)

日前，在全国网络安全和信息化工作会议上，中共中央总书记、国家主席习近平系统阐述了网络强国战略思想：要推动产业数字化，利用互联网新技术新应用对传统产业进行全方位、全角度、全链条的改造，提高全要素生产率，释放数字对经济发展的放大、叠加、倍增作用。要推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，加快制造业、农业、服务业数字化、网络化、智能化。

当前，以信息技术为代表的新一轮科技和产业革命方兴未艾，“互联网+”在给传统行业带来新技术新工具的同时，也对其生产和经营方式进行着深刻改造。受益于“互联网+”，原有的传统行业发生了新变革，新业态、新模式不断涌现，传统行业焕发出新生机。

“互联网＋”破解难题

又是一年毕业季，学子们忙着找工作。记者犹记得当初自己毕业找工作时，从信息五花八门的招聘网站筛选出对口的、感兴趣的岗位，是多么费时费力。然而，“互联网+”的出现，悄悄改变了这一切。

“‘互联网+’使垂直招聘、社交招聘等新潮流异军突起。首先是拉勾网、大街网等专注于互联网行业的垂直招聘网站出现，紧接着，地产、快速消费品、金融等行业也都纷纷涌现了相对应的垂直招聘网站。”e兼职创始人陈雪峰说，在互联网招聘中，每个人可以根据自己的履历及从事的行业进行分类，使企业挑选目标候选人时更加精准，而个人求职者也能从海量数据中获取合适的岗位。数据显示，目前选择在招聘工作中采用“互联网+”的企业高达68.87%。

人力资源只是受惠于新技术的传统行业之一，类似的例子在其他行业还可以举出很多。比如，利用人脸识别技术快速匹配走失人员照片，福建省“牵挂你”防走失平台上线10个月帮助600多个家庭实现团聚；在广西柳州，去年起试运行的互联网医院已经实现在线完成就诊全流程，目前已收到近2万条咨询、完成10万人次缴费；航天云网“互联网+工业机器人”实现“云+端”先进模式，使设备维护时间减少30%-40%，故障事故率下降25%……

互联网、大数据、人工智能等新兴技术的应用，解决了越来越多的传统行业难题，以往的诸多“不可能”逐渐变为“可能”甚至是现实。“‘互联网+’就是未来社会的水和电，带动产业革新是必然趋势，越来越多的行业都在拥抱它。”腾讯“互联网+”副总裁张巍告诉记者。

走上云端，活在线上

近年“中国新四大发明”这个概念很火爆，高铁、移动支付、共享单车和网购被广大网友津津乐道，更走出国门，走向世界。在它所包含的传统金融、交通出行、销售等行业，新技术不仅仅带来了企业效率的提升，更重构了社会供应链、生产链，重构了生产者与用户的关系。

拥有114年历史的老字号品牌青岛啤酒，就在“互联网+”生态链创新升级中迈出一大步。青岛啤酒推出的“青啤快购”手机应用已成功入驻全国39个城市。看起来特别简单的“网上一点”购买过程，考验的是青岛啤酒全产业链条的集成式创新能力。青啤旗下推出的皮尔森、鸿运当头、经典1903等20多个品类、1500多个品种规格，面向细分市场，满足了消费者的多元化需求。这些改革创新给百年青啤以发展新动能。

在餐饮、房产租售、家政、速运等传统服务行业，实体经济与数字经济悄然结合，给经济转型带来新动力。“以人工智能、新零售等业态为代表的数字经济，正加速将人们梦想中的智能生活变为现实。”58集团首席执行官姚劲波说，“走上云端，活在线上”的未来生活，正在成为现实。

“以‘新四大发明’为代表的一批新技术的出现和应用，是科技创新推动数字经济和实体经济快速发展，推动中国经济转型发展的生动注脚。”中国科学院自动化研究所研究员易建强认为，这些技术的应用实实在在便利了老百姓的生产生活，满足了市场需求。

抢占产业价值链高端

在全球新一轮产业革命面前，新科技带来了重新洗牌的机会。过去拼数量、拼规模、低成本、微利润，如今开始拼质量、拼设计、拼技术，以创新引领发展。不少传统企业充分运用互联网思维模式，让生产、管理和渠道要素都转型升级，抢占产业价值链的高端。

四川施克塞斯科技有限公司总经理张彬介绍，企业在2015年之前一直从事低端制造，一年生产几十万个球泡灯，又累又忙还不赚钱。2016年企业开发了无线网络智能照明技术，现在只生产2万只灯就有500万元左右的营业额。“实际生产成本少一半，可售价却高了10倍。企业这次是搭上了‘互联网+’的快车！”

类似的故事也发生在湖北宜昌。“下大力气实施智能制造，传统行业才有前途。”宜昌奥力铸造有限责任公司董事长简开贵说，过去，铸造行业都是传统工艺，需要大量工人，又脏又累。2008年开始，企业陆续投入2亿元实施智能化改造，铸造车间自动化率达到国际一流水平，打磨机器人也于2013年上线，车间工人从2000多人减少到100多人，生产效率和品质却大幅提升，产品供不应求。

“过去，中国企业主要扮演新技术跟随者的角色，但今天我们要成为新技术的驱动者和贡献者，与全球合作伙伴一起协同发展。”腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾说。

(责编：王吉全)