在提升服务中激发市场活力

今年的《政府工作报告》指出，不断优化营商环境，进一步激发市场主体活力，提升经济发展质量。本期大家谈，我们选刊3篇来稿，畅谈如何优化营商环境，探讨政府如何更好发挥作用。下一期，我们将继续关注，营商环境如何从“优惠洼地”走向“公平高地”。

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——编 者

摒弃功利心态

石启砺

近些年，各地陆续推出了一系列优化营商环境的改革举措，效果显著，但也存在一些问题。比如，面对不同企业“抓大放小”，对大型企业、重点企业关爱有加，对于小微企业不够重视；只重视影响大、见效快、周期短的项目，忽视更急迫、更广泛的需求。凡此种种，还是功利心态在作祟。

招商、营商如同栽培树木，绝非“培土”“浇水”就万事大吉了，还需“捉虫抗寒”式呵护，企业才能成长为参天大树。如果仅仅满足于招商引资数量增长，而对企业在发展过程中遇到的问题不靠前关心、不主动服务，营商环境何谈优化，市场主体活力如何激发？

因此，优化营商环境必须摒弃功利心态。要对企业“亲”，进一步简化审批程序，为企业提供全周期服务，尽可能解决企业的后顾之忧；也要和企业“清”，健全有关机制，牢牢守住党纪国法红线。通过破障碍、去烦苛、筑坦途，真正实现为市场主体添活力，为人民群众增便利。

也莫弱化管理

黄超鹏

服务企业发展固然重要，但如果过分注重服务，只着眼经济效益与企业满意，就容易产生片面性，出现市场失序等问题。因此，从更高的视野来看，政府不只是服务者，同时也是管理者，要主动引导市场竞争中的所有企业走上合乎法规﹑公正平等的发展道路。

举例来说，时下新兴的共享经济，不失为企业发展的蓝海。然而，有的企业为争夺市场疯狂圈地、野蛮生长，引发无序竞争。究其原因，与相关政策出台滞后有关系。只有制定有效的应对措施，才能让企业有法可依。对主管部门来说，不能只强调资金、政策等方面的支持，也要强调秩序、法规等方面的支撑。既不能事前无动于衷，坐视市场秩序陷入混乱，也不能事后手忙脚乱，搞监管职责“踢皮球”那一套。

由此可见，服务企业，政府应正确评估不断变化发展的商业环境，及早施策，妥善应对。左手管理，右手服务，才能形成公平有序的营商环境，为企业发展保驾护航。

为成长创造空间

欧阳锡龙

大企业交税多、贡献大、名声响，受到重视无可厚非。但对一些小微企业，有的地方采取相对冷淡甚至不闻不问的态度，就有违营造良好营商环境的政策本意。

营商环境的好坏，足以影响企业的成长。应该说，大中小企业的经营状态不是静态恒定的，而是动态发展的。每一棵参天大树曾经都只是一棵树苗。只要环境适宜、管理得当、技术先进，小企业也能成长为大企业。更何况，健康的市场布局就像良好的自然生态，既有大树、灌木，也有小花、小草。大小企互利，上下游互动，正可以构成配套的产业链条，形成完整的产业生态，发挥出高效的集聚优势。

让大企业根深叶茂是一种成绩，让中小企业茁壮成长何尝不是另一种成就？而要让中小企业跑得快、走得远，就要针对其负担重、融资难、办事繁等现实问题，拆除有形无形的篱笆，堵上政策法规的漏洞，扫清健康成长的制度障碍。既要一视同仁客观对待，也要给善闯领跑的项目以支持，给敢想敢干的人才以鼓励，惟其如此才能让市场活力不断涌现。

《 人民日报 》（ 2018年05月11日 05 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)