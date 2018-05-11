五年来超五百万贫困残疾人脱贫

本报北京5月10日电 （记者潘跃）记者10日从中国残联获悉：5年来，超过500万贫困残疾人摆脱贫困，残疾人“两项补贴”制度在全国范围内实现全覆盖，2100万人次残疾人从中受益。

不断筑牢残疾人基本生活民生安全网。截至去年底，为900多万城乡贫困残疾人提供了最低生活保障，城乡残疾居民参加社会养老保险人数达到2614.7万，60岁以下参保重度残疾人中，政府代缴养老保险费比例达到96.8%。5年来，共为400多万残疾人（次）提供了各种形式的托养照料服务。

残疾人就业渠道进一步拓宽。截至去年底，全国城乡942.1万名残疾人实现就业。

残疾人康复服务得到加强。29项残疾人医疗康复项目被纳入基本医疗保险支付范围，9个省（区、市）建立了残疾儿童康复救助制度，7个省（区、市）建立了残疾人辅助器具补贴制度。截至去年底，全国已有残疾人康复机构8334个，854.7万残疾儿童及持证残疾人得到基本康复服务，全年共为244.4万残疾人提供各类辅助器具适配服务。

残疾人教育普及水平明显提高。2017年，全国有10818名残疾人被普通高等院校录取，1845名残疾人进入高等特殊教育学院学习。

全社会无障碍环境建设良好氛围日益形成。先后出台12项无障碍公共服务政策措施，制定修订9项无障碍环境建设国家标准和行业标准。5年来共为211万残疾人家庭进行无障碍改造。

《 人民日报 》（ 2018年05月11日 03 版）

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