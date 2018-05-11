期待中美两国妥善管控分歧 共同推动中美经贸关系健康平稳发展

本报北京5月10日电 （记者王珂）商务部新闻发言人高峰10日在回答对中方应邀赴美磋商有何期待时表示，希望双方能够在两国元首的指引下，本着相互尊重、平等磋商的原则，继续深入沟通，切实加强务实合作，妥善管控分歧，共同推动中美经贸关系健康平稳发展。
高峰是在商务部当日召开的新闻发布会上作出上述表示的。5月8日，中美两国元首在通话中就妥善处理双边经贸问题达成重要共识。商务部9日表示，中方已接受美方邀请，同意在适当时候赴美磋商，双方工作团队正在保持密切沟通。
针对美方此前公布的对中国拟征税产品清单，高峰重申，中方的立场没有改变，也不会改变。中方反对这种单边主义、贸易保护主义的做法，美方必须收起威胁的大棒，中方会坚决捍卫国家和人民的利益。
高峰说，希望双方能够共同努力，共同推动中美经贸合作的大船平稳前行，实现互利共赢、造福两国和世界人民。
全国接待国内游客1.47亿人次 本报北京5月1日电 （记者王珂）文化和旅游部1日发布的2018年“五一”假日旅游市场信息显示，假日期间，旅游市场供需两旺、运行平稳，基本实现了“安全、有序、优质、高效、文明”的工作目标。综合通信运营商、线上旅行服务商和各地旅游部门…【详细】
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