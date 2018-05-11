汶川地震灾区发展振兴成就展开幕

图为北川新县城。
本报成都5月10日电 （记者刘裕国、宋豪新）由四川省委宣传部和省发改委联合主办的“5·12汶川特大地震灾区发展振兴成就展”9日在成都正式开展。该展览以“感恩奋进、砥砺前行”为主题，用300余张照片、130余件（套）实物，全方位展示了汶川地震灾区十年来，特别是党的十八大以来发展振兴取得的历史成就和城乡面貌翻天覆地的变化。据悉，本次展览设于成都新会展中心1号馆，将持续至5月17日。
全国接待国内游客1.47亿人次 本报北京5月1日电 （记者王珂）文化和旅游部1日发布的2018年“五一”假日旅游市场信息显示，假日期间，旅游市场供需两旺、运行平稳，基本实现了“安全、有序、优质、高效、文明”的工作目标。综合通信运营商、线上旅行服务商和各地旅游部门…【详细】
物价运行总体稳定 专家预计二季度CPI涨幅围绕2.5%波动 价格反映供需关系，是国民经济发展的“晴雨表”。国家统计局城市司有关负责人表示，目前市场供需保持基本平衡，物价运行总体稳定，既说明国民经济总体运行较为健康，也为国民经济健康发展提供了良好的宏观环境。 从一季度数据来看，CPI比去年同期上涨…【详细】
北京铁路局“五一”小长假累计发送517.07万人 人民网北京5月2日电（记者 李楠桦）记者从中国铁路北京局集团有限公司（简称：北京铁路局）获悉，“五一”小长假铁路旅客运输从4月28日起至5月1日止，共4天，北京铁路局累计发送旅客517.07万人，同比增加21.5万人，增幅4.3%。 据…【详细】