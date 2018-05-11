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汶川地震灾区发展振兴成就展开幕

2018年05月11日08:09  来源：人民网－人民日报
 

　　图为北川新县城。
　　新华社记者 薛玉斌摄

　　本报成都5月10日电 （记者刘裕国、宋豪新）由四川省委宣传部和省发改委联合主办的“5·12汶川特大地震灾区发展振兴成就展”9日在成都正式开展。该展览以“感恩奋进、砥砺前行”为主题，用300余张照片、130余件（套）实物，全方位展示了汶川地震灾区十年来，特别是党的十八大以来发展振兴取得的历史成就和城乡面貌翻天覆地的变化。据悉，本次展览设于成都新会展中心1号馆，将持续至5月17日。


　　《 人民日报 》（ 2018年05月11日 01 版）
(责编：仝宗莉、杨曦)
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