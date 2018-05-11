河北八成街道将有养老设施

本报石家庄5月10日电 （记者史自强）记者从河北省政府新闻发布会上获悉：今年全省将大力扶持专业服务机构、其他组织和个人为居家老年人提供生活照料、医疗护理、精神慰藉等服务。到2018年底，社区老年人日间照料中心等养老服务设施将覆盖80%的城市街道办事处。

民政部、财政部于2017年开展了中央财政支持第一批居家和社区养老服务改革试点工作，试点任务包括开展试点地区特殊和困难老年人筛查摸底工作，探索建立居家和社区养老服务清单制度，筹建一批居家和社区养老服务设施等。石家庄市作为首批国家居家和社区养老服务改革试点工作单位，经过一年努力探索，目前已经建成74个街道级综合居家养老服务中心和242个社区级标准化居家养老服务中心。

《 人民日报 》（ 2018年05月11日 13 版）

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