河北八成街道将有养老设施

本报石家庄5月10日电 （记者史自强）记者从河北省政府新闻发布会上获悉：今年全省将大力扶持专业服务机构、其他组织和个人为居家老年人提供生活照料、医疗护理、精神慰藉等服务。到2018年底，社区老年人日间照料中心等养老服务设施将覆盖80%的城市街道办事处。
民政部、财政部于2017年开展了中央财政支持第一批居家和社区养老服务改革试点工作，试点任务包括开展试点地区特殊和困难老年人筛查摸底工作，探索建立居家和社区养老服务清单制度，筹建一批居家和社区养老服务设施等。石家庄市作为首批国家居家和社区养老服务改革试点工作单位，经过一年努力探索，目前已经建成74个街道级综合居家养老服务中心和242个社区级标准化居家养老服务中心。
全国接待国内游客1.47亿人次 本报北京5月1日电 （记者王珂）文化和旅游部1日发布的2018年“五一”假日旅游市场信息显示，假日期间，旅游市场供需两旺、运行平稳，基本实现了“安全、有序、优质、高效、文明”的工作目标。综合通信运营商、线上旅行服务商和各地旅游部门…【详细】
物价运行总体稳定 专家预计二季度CPI涨幅围绕2.5%波动 价格反映供需关系，是国民经济发展的“晴雨表”。国家统计局城市司有关负责人表示，目前市场供需保持基本平衡，物价运行总体稳定，既说明国民经济总体运行较为健康，也为国民经济健康发展提供了良好的宏观环境。 从一季度数据来看，CPI比去年同期上涨…【详细】
北京铁路局“五一”小长假累计发送517.07万人 人民网北京5月2日电（记者 李楠桦）记者从中国铁路北京局集团有限公司（简称：北京铁路局）获悉，“五一”小长假铁路旅客运输从4月28日起至5月1日止，共4天，北京铁路局累计发送旅客517.07万人，同比增加21.5万人，增幅4.3%。 据…【详细】