全国数字博物馆地图将上线

本报北京5月10日电 （记者王珏）记者从国家文物局获悉：今年5月18日国际博物馆日，国家文物局将与百度公司共同启动“用科技传承文明：AI博物馆计划”，上线全国“数字博物馆地图”第一期。第一期涵盖1400多家博物馆精确兴趣点信息，并实现人工智能技术在秦始皇帝陵博物院、上海历史博物馆、苏州博物馆等博物馆的初步应用。

未来，观众可以通过“数字博物馆地图”进入博物馆，透过街景式的展示，实现智慧搜索和游览线路的智慧化设计。经过一年筹备，全国近5000家博物馆中，已经有1400余个博物馆实现了标注和基本功能。

国家文物局副局长关强表示，互联网的发展及其引发的变革，推动博物馆功能不断拓展，使其早已不只局限于收藏、研究、展示藏品，在连接社会与公众之间，扮演着越来越重要的角色。博物馆连接的社会价值，正在被人们重新认识。

《 人民日报 》（ 2018年05月11日 12 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)