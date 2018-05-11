全国数字博物馆地图将上线

本报北京5月10日电 （记者王珏）记者从国家文物局获悉：今年5月18日国际博物馆日，国家文物局将与百度公司共同启动“用科技传承文明：AI博物馆计划”，上线全国“数字博物馆地图”第一期。第一期涵盖1400多家博物馆精确兴趣点信息，并实现人工智能技术在秦始皇帝陵博物院、上海历史博物馆、苏州博物馆等博物馆的初步应用。
未来，观众可以通过“数字博物馆地图”进入博物馆，透过街景式的展示，实现智慧搜索和游览线路的智慧化设计。经过一年筹备，全国近5000家博物馆中，已经有1400余个博物馆实现了标注和基本功能。
国家文物局副局长关强表示，互联网的发展及其引发的变革，推动博物馆功能不断拓展，使其早已不只局限于收藏、研究、展示藏品，在连接社会与公众之间，扮演着越来越重要的角色。博物馆连接的社会价值，正在被人们重新认识。
全国接待国内游客1.47亿人次 本报北京5月1日电 （记者王珂）文化和旅游部1日发布的2018年“五一”假日旅游市场信息显示，假日期间，旅游市场供需两旺、运行平稳，基本实现了“安全、有序、优质、高效、文明”的工作目标。综合通信运营商、线上旅行服务商和各地旅游部门…【详细】
物价运行总体稳定 专家预计二季度CPI涨幅围绕2.5%波动 价格反映供需关系，是国民经济发展的“晴雨表”。国家统计局城市司有关负责人表示，目前市场供需保持基本平衡，物价运行总体稳定，既说明国民经济总体运行较为健康，也为国民经济健康发展提供了良好的宏观环境。 从一季度数据来看，CPI比去年同期上涨…【详细】
北京铁路局“五一”小长假累计发送517.07万人 人民网北京5月2日电（记者 李楠桦）记者从中国铁路北京局集团有限公司（简称：北京铁路局）获悉，“五一”小长假铁路旅客运输从4月28日起至5月1日止，共4天，北京铁路局累计发送旅客517.07万人，同比增加21.5万人，增幅4.3%。 据…【详细】