国际博物馆日期间 上海105家博物馆免费开放

本报上海5月10日电 （记者曹玲娟）5月18日是国际博物馆日，上海105家博物馆将在5月18日、19日、20日3天向公众免费开放。同时，以全市博物馆为主阵地，215场面向社会的免费文化活动将在5月18日前后组织开展，包括临时展览、互动活动和学术讲座等。这是上海市文广影视局日前在沪公布的。
2018年国际博物馆日的主题为“超级连接的博物馆：新方法、新公众”。上海市作为2018年国际博物馆日全国主会场，将围绕“博物馆与美好生活”举办系列活动，进一步传承弘扬中华优秀文化，满足人民群众对美好生活的期盼。作为重点活动之一，由上海市文广影视局牵头，与上海市教委、江苏省文物局、浙江省文物局、安徽省文物局共同举办“博物致知”首届长三角博物馆教育博览会，集结长三角三省一市40余家博物馆的力量，将于5月18日至5月22日在世博会博物馆举办，向公众免费开放。据悉，针对博物馆教育的博览会在全国尚属首次。同时，上海还将开展博物馆之夜活动，组织全市近50家博物馆在5月18日延长开放至21点，为公众提供独特的夜间参观体验。
全国接待国内游客1.47亿人次 本报北京5月1日电 （记者王珂）文化和旅游部1日发布的2018年“五一”假日旅游市场信息显示，假日期间，旅游市场供需两旺、运行平稳，基本实现了“安全、有序、优质、高效、文明”的工作目标。综合通信运营商、线上旅行服务商和各地旅游部门…【详细】
物价运行总体稳定 专家预计二季度CPI涨幅围绕2.5%波动 价格反映供需关系，是国民经济发展的“晴雨表”。国家统计局城市司有关负责人表示，目前市场供需保持基本平衡，物价运行总体稳定，既说明国民经济总体运行较为健康，也为国民经济健康发展提供了良好的宏观环境。 从一季度数据来看，CPI比去年同期上涨…【详细】
北京铁路局“五一”小长假累计发送517.07万人 人民网北京5月2日电（记者 李楠桦）记者从中国铁路北京局集团有限公司（简称：北京铁路局）获悉，“五一”小长假铁路旅客运输从4月28日起至5月1日止，共4天，北京铁路局累计发送旅客517.07万人，同比增加21.5万人，增幅4.3%。 据…【详细】