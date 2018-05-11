国际博物馆日期间 上海105家博物馆免费开放

本报上海5月10日电 （记者曹玲娟）5月18日是国际博物馆日，上海105家博物馆将在5月18日、19日、20日3天向公众免费开放。同时，以全市博物馆为主阵地，215场面向社会的免费文化活动将在5月18日前后组织开展，包括临时展览、互动活动和学术讲座等。这是上海市文广影视局日前在沪公布的。

2018年国际博物馆日的主题为“超级连接的博物馆：新方法、新公众”。上海市作为2018年国际博物馆日全国主会场，将围绕“博物馆与美好生活”举办系列活动，进一步传承弘扬中华优秀文化，满足人民群众对美好生活的期盼。作为重点活动之一，由上海市文广影视局牵头，与上海市教委、江苏省文物局、浙江省文物局、安徽省文物局共同举办“博物致知”首届长三角博物馆教育博览会，集结长三角三省一市40余家博物馆的力量，将于5月18日至5月22日在世博会博物馆举办，向公众免费开放。据悉，针对博物馆教育的博览会在全国尚属首次。同时，上海还将开展博物馆之夜活动，组织全市近50家博物馆在5月18日延长开放至21点，为公众提供独特的夜间参观体验。

《 人民日报 》（ 2018年05月11日 12 版）

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