安徽旌德发放三权分置抵押贷款

本报宣城5月10日电 （记者徐靖）近日，安徽省旌德县农民王五四以其位于旌德县兴隆镇大礼村土地使用权以及房屋所有权为抵押，于中国农业银行旌德县支行获得10万元贷款，这是安徽首笔成功投放的“三权分置”农民住房财产权抵押贷款。

据了解，安徽省旌德县积极探索农村宅基地的所有权、资格权和使用权“三权分置”，于2018年2月27日颁发了安徽首本农村宅基地“三权分置”不动产权证书。

《 人民日报 》（ 2018年05月11日 10 版）

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