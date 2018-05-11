安徽旌德发放三权分置抵押贷款

本报宣城5月10日电 （记者徐靖）近日，安徽省旌德县农民王五四以其位于旌德县兴隆镇大礼村土地使用权以及房屋所有权为抵押，于中国农业银行旌德县支行获得10万元贷款，这是安徽首笔成功投放的“三权分置”农民住房财产权抵押贷款。
据了解，安徽省旌德县积极探索农村宅基地的所有权、资格权和使用权“三权分置”，于2018年2月27日颁发了安徽首本农村宅基地“三权分置”不动产权证书。
全国接待国内游客1.47亿人次 本报北京5月1日电 （记者王珂）文化和旅游部1日发布的2018年“五一”假日旅游市场信息显示，假日期间，旅游市场供需两旺、运行平稳，基本实现了“安全、有序、优质、高效、文明”的工作目标。综合通信运营商、线上旅行服务商和各地旅游部门…【详细】
物价运行总体稳定 专家预计二季度CPI涨幅围绕2.5%波动 价格反映供需关系，是国民经济发展的“晴雨表”。国家统计局城市司有关负责人表示，目前市场供需保持基本平衡，物价运行总体稳定，既说明国民经济总体运行较为健康，也为国民经济健康发展提供了良好的宏观环境。 从一季度数据来看，CPI比去年同期上涨…【详细】
北京铁路局“五一”小长假累计发送517.07万人 人民网北京5月2日电（记者 李楠桦）记者从中国铁路北京局集团有限公司（简称：北京铁路局）获悉，“五一”小长假铁路旅客运输从4月28日起至5月1日止，共4天，北京铁路局累计发送旅客517.07万人，同比增加21.5万人，增幅4.3%。 据…【详细】