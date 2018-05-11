未来五年将投百亿重金引才

本报南昌5月10日电 （记者孙超）江西南昌市日前出台《关于实施“天下英雄城，聚天下英才”行动计划的意见》，宣布未来5年安排100亿元人才发展经费，聚集100名国内外顶尖人才和国家级领军人才，500名地方级领军人才，2000名重点产业紧缺急需人才和社会事业紧缺急需人才，新增10万名技能人才，吸引50万名青年人才在南昌创新创业。
根据意见，南昌将为中专及以上学历的毕业生以及取得国家承认的专业技术等级证书或职业资格证书的青年人才开辟绿色通道，实施“零门槛”按需落户。据南昌市委组织部副部长卢亮昊介绍，未来5年，南昌市还将培育引进10万名技能人才、3万名高技能人才。同时建立职业技能晋级奖励制度。新引进培育的高级技师在南昌首次购买商品住房的，将给予6万元购房补贴。
按照行动规划，南昌市将建立全市人才分层分类体系，按照高层次人才能力水平和业绩贡献，分别给予100万元—500万元奖励补贴。各类高层次人才在购买商品住房、创新创业、配偶随调等方面，拥有不同程度的优待。
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