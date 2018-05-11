居民消费价格指数重回“一时代”

本报北京5月10日电 （记者陆娅楠）国家统计局今天发布的2018年4月份全国居民消费价格指数（CPI）显示，CPI环比下降0.2%，同比上涨1.8%，CPI重回“1时代”。

从环比看，CPI略有下降，降幅比上月收窄0.9个百分点。国家统计局城市司高级统计师绳国庆分析，“食品价格下降1.9%，影响CPI下降约0.38个百分点，是CPI下降的主要因素。”

4月，生鲜食品价格继续下降，鲜菜和鲜果价格分别下降5.5%和1.2%；猪肉、鸡蛋和水产品价格分别下降6.6%、3.4%和1.2%。上述五类合计影响CPI下降约0.35个百分点。非食品价格上涨0.2%，影响CPI上涨约0.20个百分点。受清明节和劳动节假期影响，飞机票、宾馆住宿和旅游价格分别上涨9.4%、2.7%和1.0%，合计影响CPI上涨约0.04个百分点。

“据测算，在4月份1.8%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为1.3个百分点，新涨价影响约为0.5个百分点。”绳国庆说。

4月份工业生产者出厂价格指数（PPI）数据显示，PPI环比下降，降幅与上月相同。生产资料价格下降0.2%，生活资料价格下降0.1%。在调查的40个工业大类行业中，16个行业产品价格下降，比上月减少1个。在主要行业中，降幅收窄的有燃气生产和供应业，下降1.2%，比上月收窄0.5个百分点；有色金属冶炼和压延加工业，下降0.2%，收窄0.5个百分点。

据测算，在4月份3.4%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为3.6个百分点，新涨价影响约为-0.2个百分点。

《 人民日报 》（ 2018年05月11日 10 版）

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