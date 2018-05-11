我国人工智能领域专利数全球占比超两成

本报南京5月10日电 （记者王伟健）10日，“2018全球人工智能产品应用博览会”在江苏苏州举办。会上，工业和信息化部总经济师王新哲致辞称，目前，我国人工智能领域专利数全球占比22%。

这届博览会除在室内展示智能医疗、智能英语测评、智慧金融等，还在室外场地推出无人车自动驾驶体验，邀请观众操控无人车进行穿越和绕桩等活动，让观众感受一场可听、可视、可互动的高科技“人工智能”年度会展。

王新哲介绍，近年来我国人工智能产业呈现加速发展的良好势头，产业规模不断壮大，截至2017年底，我国人工智能企业达2000余家，其中江苏、北京、广东、浙江、上海5省市相关企业数量均超过百家。

《 人民日报 》（ 2018年05月11日 10 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)