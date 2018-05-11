我国人工智能领域专利数全球占比超两成

本报南京5月10日电 （记者王伟健）10日，“2018全球人工智能产品应用博览会”在江苏苏州举办。会上，工业和信息化部总经济师王新哲致辞称，目前，我国人工智能领域专利数全球占比22%。
这届博览会除在室内展示智能医疗、智能英语测评、智慧金融等，还在室外场地推出无人车自动驾驶体验，邀请观众操控无人车进行穿越和绕桩等活动，让观众感受一场可听、可视、可互动的高科技“人工智能”年度会展。
王新哲介绍，近年来我国人工智能产业呈现加速发展的良好势头，产业规模不断壮大，截至2017年底，我国人工智能企业达2000余家，其中江苏、北京、广东、浙江、上海5省市相关企业数量均超过百家。
全国接待国内游客1.47亿人次 本报北京5月1日电 （记者王珂）文化和旅游部1日发布的2018年“五一”假日旅游市场信息显示，假日期间，旅游市场供需两旺、运行平稳，基本实现了“安全、有序、优质、高效、文明”的工作目标。综合通信运营商、线上旅行服务商和各地旅游部门…【详细】
物价运行总体稳定 专家预计二季度CPI涨幅围绕2.5%波动 价格反映供需关系，是国民经济发展的“晴雨表”。国家统计局城市司有关负责人表示，目前市场供需保持基本平衡，物价运行总体稳定，既说明国民经济总体运行较为健康，也为国民经济健康发展提供了良好的宏观环境。 从一季度数据来看，CPI比去年同期上涨…【详细】
北京铁路局“五一”小长假累计发送517.07万人 人民网北京5月2日电（记者 李楠桦）记者从中国铁路北京局集团有限公司（简称：北京铁路局）获悉，“五一”小长假铁路旅客运输从4月28日起至5月1日止，共4天，北京铁路局累计发送旅客517.07万人，同比增加21.5万人，增幅4.3%。 据…【详细】