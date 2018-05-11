中国购物中心市场保持向上态势

本报北京5月10日电 （记者王珂）商务部10日发布2018年第一季度《中国购物中心发展指数报告》。《报告》显示，2018年第一季度中国购物中心综合指数为67.5，环比上升0.3，同比下降0.8，但仍高出荣枯线17.5，呈现出2018年中国购物中心市场继续保持积极向上的发展态势。整体购物中心市场对未来6个月的预期指数为72.1，环比上升1.2，有85%的业主表示短期内企业的盈利状态会持续变好。
《报告》表明，购物中心宏观市场指数与成本控制指数环比分别上升3.4、3.6，表明业主对整体市场趋好的信心进一步增强，大部分业主对营销或新技术投入的把控力有所提升；一线城市指数为67.6，环比上升4.3，成熟商圈的优质购物中心项目，尤其是定位年轻时尚或一站式家庭消费的商场，是主要发展动力；地区型和社区型物业指数分别为69.4和69.6，环比提升5.3和3.9，同比上升4.5和2.0，交通设施不断完善、居住人口外溢等因素利好了地区型物业，而社区型物业继续受惠于稳定的周边消费人群。
《报告》认为，伴随着年轻一代消费者的不断成长，购物中心继续呈现更丰富、多元的租户类型和创新模式，整体消费和购物中心市场持续向好的趋势不变。
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