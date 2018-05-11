广东发布消费环境评价报告

本报广州5月10日电 （记者李刚）今天广东省发布了《2018年广东省消费环境评价报告》，这是广东省首次向社会发布全省及21个地级以上市消费环境评价结果。评价结果显示：2018年广东省消费环境评价总得分为76.11分。其中：佛山、广州、深圳、珠海、中山、东莞、惠州、汕头、湛江、梅州市的评价得分位居前十名。
报告显示，广东消费环境整体向好，消费者对基础环境、“生活日用品类”商品、“通信与网络服务类”服务等满意度得分最高，但对“消费维权”指标的满意度评价较低。
下一步，广东省将充分利用评价报告结果及建议，推进消费环境建设专项行动，建立消费者权益保护工作联席会议制度，建立消费环境评价数据采集和智能化评价管理平台，打好放心消费环境建设“组合拳”。
全国接待国内游客1.47亿人次 本报北京5月1日电 （记者王珂）文化和旅游部1日发布的2018年“五一”假日旅游市场信息显示，假日期间，旅游市场供需两旺、运行平稳，基本实现了“安全、有序、优质、高效、文明”的工作目标。综合通信运营商、线上旅行服务商和各地旅游部门…【详细】
物价运行总体稳定 专家预计二季度CPI涨幅围绕2.5%波动 价格反映供需关系，是国民经济发展的“晴雨表”。国家统计局城市司有关负责人表示，目前市场供需保持基本平衡，物价运行总体稳定，既说明国民经济总体运行较为健康，也为国民经济健康发展提供了良好的宏观环境。 从一季度数据来看，CPI比去年同期上涨…【详细】
北京铁路局“五一”小长假累计发送517.07万人 人民网北京5月2日电（记者 李楠桦）记者从中国铁路北京局集团有限公司（简称：北京铁路局）获悉，“五一”小长假铁路旅客运输从4月28日起至5月1日止，共4天，北京铁路局累计发送旅客517.07万人，同比增加21.5万人，增幅4.3%。 据…【详细】