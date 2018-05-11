广东发布消费环境评价报告

本报广州5月10日电 （记者李刚）今天广东省发布了《2018年广东省消费环境评价报告》，这是广东省首次向社会发布全省及21个地级以上市消费环境评价结果。评价结果显示：2018年广东省消费环境评价总得分为76.11分。其中：佛山、广州、深圳、珠海、中山、东莞、惠州、汕头、湛江、梅州市的评价得分位居前十名。

报告显示，广东消费环境整体向好，消费者对基础环境、“生活日用品类”商品、“通信与网络服务类”服务等满意度得分最高，但对“消费维权”指标的满意度评价较低。

下一步，广东省将充分利用评价报告结果及建议，推进消费环境建设专项行动，建立消费者权益保护工作联席会议制度，建立消费环境评价数据采集和智能化评价管理平台，打好放心消费环境建设“组合拳”。

《 人民日报 》（ 2018年05月11日 10 版）

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