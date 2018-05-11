原标题：重提“扩大内需”决非走投资拉动老路

近半个月以来，相关部委和地方陆续出台一系列扩大内需的政策。如商务部召开工作会议，安排部署2018年消费升级行动计划重点工作，近期还将同有关部门研究扩大进口的有关政策。福建、云南、河北、广东、河南等地，纷纷出台进一步扩大和升级信息消费，持续释放内需潜力的实施方案。

4月23日召开的中央政治局会议提出，“注重引导预期，把加快调整结构与持续扩大内需结合起来，保持宏观经济平稳运行”。这是2013年12月以来中央层面的会议中再次强调“扩大内需”的表述。其背景，一是由于外部环境变化，全球经济增速放缓与中美贸易摩擦可能会使出口面临更多的不确定性；二是由于国内经济仍面临较大压力，特别是随着金融条件的收紧，房地产投资和基建投资增速都有可能出现放缓。

但是，“扩大内需”并不是“扩大总需求”，这意味着财政和货币政策的基调不会发生根本改变，而且中央强调扩大内需应同调整结构相结合，这就决定了不会走依靠房地产和基建投资拉动的老路。结合中央近期的一系列表述，预计扩大内需的重点应集中在三个方面：

一是通过扩大进口调整国际收支结构。我国在博鳌亚洲论坛上释放出主动扩大进口的信号之后，近期一系列扩大进口政策陆续出台。未来政策将涉及进一步降低进口商品关税、进口商品的检验检疫以及通关的便利化，对跨境电商的进口鼓励政策等。

我国此前采用偏向重商主义的出口导向模式，从而形成了顺差偏好和外储情结，但近年来政策思路正在转向。事实上，贸易利益的真正实现应该是用出口获得外汇，进口本国所需的资源和要素，进而提升本国的生产效率，实现经济健康发展。所以，扩大进口不应该是国民收入的减分项，而应成为拉动国内技术升级和消费升级的新引擎。

二是通过促进消费升级改善消费结构。去年的中央经济工作会议和今年的政府工作报告都强调要“增强消费对经济发展的基础性作用”。据悉，商务部今年将重点围绕扩大服务消费、发展中高端消费、促进绿色循环消费、推动消费渠道升级、营造良好消费环境等方面开展工作，工信部将重点推动信息消费扩大升级。

消费对扩大内需的作用不言而喻。去年以来，居民消费出现了明显的升级趋势，表现为商品消费向服务消费转移、必须消费向可选消费转移、线下消费向线上消费转移等，消费在成为最大增长动力的同时也确保了经济的韧性。

三是通过扩大有效投资优化供给结构。去年的中央经济工作会议提出要“发挥投资对优化供给结构的关键性作用”，今年的政府工作报告强调，“重大基础设施建设继续向中西部地区倾斜”“实施新一轮重大技术改造升级工程”“落实鼓励民间投资政策措施”，通过这些领域的有效投资，以补齐供给端的短板。

值得关注的是，随着中央重提“持续扩大内需”以及政策的边际调整，有声音认为房地产投资将重新成为稳增长的抓手。这种看法属于对形势的误判。住建部近日约谈部分地方政府负责人，再次强调调控目标不动摇、力度不放松，已经表明了中央的态度。未来有效投资的重点除了重大基础设施之外，预计会向科技创新领域倾斜。

总之，无论是扩大进口、促进消费升级还是扩大有效投资，从中央层面而言，都有其逻辑的一致性和连续性，所以，重提扩大内需并不意味着宏观政策的改弦更张，各方应从“与加快调整结构相结合”的角度来予以贯彻落实。

(责编：刘雅婷(实习生)、杨曦)