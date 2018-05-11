前四月全国重特大事故得到有效遏制

本报北京5月10日电 （记者丁怡婷）记者从应急管理部获悉，1—4月份，全国各类事故起数和死亡人数同比下降16.1%和11.7%。进入4月份后，受复产复工企业增加以及灾害天气增多等因素影响，事故总量环比降幅降低、同比降幅收窄。其中，重特大事故得到有效遏制。前4月，共发生重特大事故6起，同比减少4起，下降40%。

大部分行业领域、大部分地区安全生产形势较为稳定。前4月，金属非金属矿山、化工、烟花爆竹、建筑业、道路运输、铁路运输、农业机械等7个行业领域事故起数和死亡人数同比“双下降”，航空运输未发生事故，共占重点统计12个行业领域的66.7%。

监管监察执法力度持续加大。全国安全生产监管监察系统实施行政处罚罚款9.2亿元，同比上升34.1%；责令停产整顿生产经营单位2109个，同比上升7.9%。

但安全生产形势依然严峻，今年1—4月，建筑业、水上交通、渔业船舶等行业领域重大事故上升，特别是违法违规引发的较大事故突出。1—4月，全国因违法违规引发的较大事故共82起，造成315人死亡，占较大事故总量的46.9%和45.5%。

当前全国各地陆续进入高温雨季，影响安全生产的因素增多。应急管理部要求，各地区、各部门和各单位强化安全生产和应急响应，抓紧抓实汛期安全生产工作，重点抓好矿山防淹井、尾矿库防溃坝、危化品防高温、烟花爆竹防雷电等措施，出现极端恶劣天气、不能保证安全生产的要坚决停产、停工、停用。

《 人民日报 》（ 2018年05月11日 09 版）

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