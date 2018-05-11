打击固体废物环境违法行为专项行动启动

本报北京5月10日电 （记者寇江泽）为遏制固体废物非法转移倾倒案件多发态势，确保长江生态环境安全，生态环境部9日启动打击固体废物环境违法行为专项行动。

首日，督查组共摸排核实372个固体废物堆存点位，发现208个堆存点存在问题，生态环境部对比较突出的江苏扬州江都区乔梓村西砂料场堆存固体废物约3500吨等24个问题实施挂牌督办，督促地方限期整改，其余问题直接交当地政府处理。

生态环境部有关负责人介绍，本次专项行动从5月9日开始至6月底结束。生态环境部从全国抽调执法骨干力量组成150个组，对长江经济带固体废物倾倒情况进行全面摸排核实。

专项行动将贯彻督查、交办、巡查、约谈、专项督察“五步法”要求。为推动社会监督，及时发现非法转移、倾倒固体废物违法线索，生态环境部鼓励公众拨打举报电话：010—12369，或通过“12369环保举报”微信公众号进行举报，生态环境部将督促地方逐一核实，依法查处。

《 人民日报 》（ 2018年05月11日 09 版）

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