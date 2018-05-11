原标题：猪价连续同比负增长 4月CPI涨幅回落

国家统计局10日发布的4月份全国居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)数据显示，CPI环比下降0.2%，同比上涨1.8%；PPI环比下降0.2%，同比上涨3.4%。

“主要原因是食品价格下降。”交通银行首席经济学家连平表示，4月份以来各地气温持续回升促进农产品供应充足，食品价格显著回落，是CPI同比回落的主要原因。

数据显示，从环比看CPI略有下降，其中食品价格下降1.9%，影响CPI下降约0.38个百分点。国家统计局城市司高级统计师绳国庆分析称，其中，生鲜食品价格继续下降，鲜菜和鲜果价格分别下降5.5%和1.2%；猪肉、鸡蛋和水产品价格分别下降6.6%、3.4%和1.2%。上述五类合计影响CPI下降约0.35个百分点。

值得注意的是，4月份，猪肉价格同比涨幅下降至-16.1%，已连续15个月同比负增长，引发市场关注。连平表示，4月下旬22个省市平均的生猪价格和猪粮价比都跌至2015年以来的新低，而夏季为肉类需求淡季，猪肉价格周期性波动被拉长，预计二季度猪肉价格将继续低位运行。全年物价总体也仍将温和运行。

中信证券首席经济学家禇建芳认为，目前猪价已经接近可变成本，从历史来看，通常这种情况下，猪价往往会出现反弹。但是，反弹并非价格趋势性反转。

中国民生银行首席研究员温彬表示，未来CPI走势主要关注三方面，一是当前猪肉同比增速已显著低于历史同期，猪价也位于三年的最低点，未来猪价下行压力或有一定缓解；二是中美贸易战对进口农产品增收关税，将给CPI带来上行压力；三是国际油价上涨会带动非食品价格升高，因此预计CPI将小幅回升。

招商证券宏观分析师张一平表示，从最新数据来看，5月初以来农产品价格环比跌幅有所收窄，同时叠加国际原油价格受美伊问题的影响而不断走高，5月份CPI同比增速有望企稳乃至回升。中美贸易战对于农产品价格的潜在扰动需要进一步关注。

此外，4月份PPI同比涨幅有所扩大。专家表示，这是PPI同比近六个月首次上升，意味着阶段性回落告一段落。但由于新涨价因素较弱，PPI未来仍缺乏大幅上涨动力。温彬表示，虽然国际油价上涨的影响在本月物价中有一定反映，但影响相对有限，短期内我国CPI和PPI都没有大幅提高的基础，通胀将温和可控，货币政策具有较大空间，稳健中性的基调不会改变。

(责编：刘雅婷(实习生)、杨曦)