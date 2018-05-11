原标题：工信部：推进中小企业信息化政策落地

5月10日，在工信部召开的2018中小企业信息化服务信息发布会上，工信部党组成员、副部长王江平介绍，围绕“制造强国”“网络强国”建设目标，工信部将持续推进中小企业信息化政策落地。具体举措包括，继续实施“互联网+小微企业”专项行动，搭建对接、培训、应用的中小企业信息化服务平台，促进中小企业融资，帮助中小企业降成本、增效益，提高中小企业在新一轮科技和产业变革中的核心竞争力，推动中小企业融入新经济发展，加速经济新旧动能转换。

据工信部介绍，2018年是中小企业信息化推进工程实施的第十三年，随着“中国制造2025”“互联网+”战略的逐步推进，中小企业在制造强国和网络强国建设的重要作用进一步凸显。为此，工信部将落实《工业和信息化部关于进一步推进中小企业信息化的指导意见》，重点做好推动信息化服务商提供中小企业工业互联网解决方案和服务中小企业创业创新、推动中小企业向云端迁移，开展智能化改造、推动信息化服务商与地方中小企业主管部门合作等相关工作。

工信部中小企业局马向晖局长介绍，2017年，16家大型电信运营商、信息化服务商和专业服务机构在全国建立了近5000个服务机构，配备了近14万名服务人员，联合近5000多家专业合作伙伴；企业投入的资金约180亿元，获得各级地方财政支持3亿元；年内组织开展宣传培训和信息化推广活动1万余场，参加活动的人数达240多万（人次），与地方政府部门签署了874份合作协议。

(责编：刘雅婷(实习生)、杨曦)