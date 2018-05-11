《世界移民报告2018》（下称“报告”）发布会5月8日在北京举行。报告指出，中国接收侨汇金额位列世界第二。

据统计，在过去四五十年中，国际移民人数已大幅增加。2015年居住在出生国以外国家的人数大约为2.44亿，为1970年数量的3倍以上。2015年国际移民来源国中，中国国际移民人数位居世界第四，有接近1000万中国移民在中国以外地区生活。

报告指出，2016年全球侨汇流总约达5750亿美元，其中中国接收到610亿美元，这是继印度之后全世界第二大侨汇份额。

“国际移民对世界经济发展做出了重要贡献，但当下还有不少人对其存在诸多误解。”国际移民组织总干事威廉·斯温表示，移民不是一个需要解决的问题，而是人类现实问题。报告呈现出当前国际移民动态及面临的问题，通过联合国、非政府组织和媒体等方面的合作，增进公众对移民问题的理解很重要。

国际移民组织成立于1951年，是国际移民领域唯一的全球性政府间国际组织，现有169个成员国，8个观察国，中国于2016年正式成为成员国。

国际移民组织亚太地区高级顾问李文表示，国际移民组织一直致力于和相关政府及国际组织合作，同时增强移民自身防范意识，加强政府执法人员、相关工作人员能力建设和培训等，加大对有组织犯罪团伙的打击力度。对于移民因自然灾害、战争等原因被迫流动，国际移民组织也采取综合手段，着重源头解决问题。

从2000年起，国际移民组织每隔两年发布一次《世界移民报告》，旨在增进全世界对移民问题的了解。此报告为世界移民报告系列第九期。

（据中新社电）

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