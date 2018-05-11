原标题：机构：四月房企业绩增速整体放缓

在调控重压下，4月房企销售业绩整体放缓。10日，中原地产研究中心统计数据显示，累计公布前4月销售业绩的企业合计27家，这27家销售金额达到了14764亿，同比上涨幅度高达33.4%。

“从数据看，4月大部分企业销售数据同比明显放缓。”中原地产首席分析师张大伟认为，在调控政策持续作用下，销售市场受政策抑制的影响越来越明显。

不过，张大伟表示，4月单月，合计有5家企业销售额就突破千亿，企业之间的分化也明显加剧，一方面，部分企业销售依然活跃，7家企业涨幅在30%以内，10家涨幅超过50%；另一方面，4家企业出现了同比下调。

中国指数研究院公布的数据也同样显示，2018年1月至4月，调控重压下房企业绩增速放缓，TOP100房企规模持续上升，但“头部效应”愈加凸显；尤其是房企阵营分化加剧，500亿元以上前10家房企贡献销售业绩的43.9%。

从销售情况来看，截至4月底，销售规模破百亿元的房企已增至62家。2018年1月至4月，销售额超过百亿的企业均值为395亿元，业绩增速已较1月至3月有所放缓，但碧桂园、恒大、万科三家企业销售额远远甩开后进企业，销售额均超2000亿元，均值达2216.9亿元。

克而瑞研究院相关分析人士指出，2018年1月至4月，百强房企各梯队销售金额入榜门槛提升显著。其中，TOP3房企门槛达1986.7亿元，同比增长37.9%。TOP50房企门槛提升幅度最大，较2017年同期增长48.4%。“TOP100房企销售金额入榜门槛达到了45.3亿元，规模竞争加剧。预计未来随着各梯队门槛的不断提升，百强房企分化格局将会持续”。

易居中国执行总裁丁祖昱分析认为，百强房企2018年销售增长已成定局，“二季度，房企销售压力或将加大”。一方面，房企面临的金融压力加大；另一方面，市场需求也出现乏力情况。

“下半年，三四线城市或将遭受市场更加直接的考验”。丁祖昱表示，进入2018年以来，热点三四线城市地价正在快速上涨，但是房价现已行至阶段性高点，企业在这些区域盈利空间将进一步收窄，三四线市场压力逐渐出现，尤其是房价已经在2017年快速攀升但目前滞涨的城市压力可能会更大。

(责编：刘雅婷(实习生)、杨曦)