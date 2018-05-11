多国嘉宾研讨“一带一路”与贸易便利化

本报北京5月10日电 （记者石畅）10日，“一带一路”建设与贸易便利化国际研讨会在西安召开。会议邀请到来自国际商会世界联合会ATA单证册理事会、国际商会世界商会联合会原产地理事会等35个国家的70多名境外嘉宾及有关专家参加。来自美国商会、比利时商会、中国报关协会、丝绸之路国际总商会、中外运股份有限公司以及南京大学等相关机构的代表做了专题发言。
本次会议主要探讨了“一带一路”相关国家和地区临时通关的政策措施，以简化通关手续，提升通关便利化水平。我国海关于1993年8月27日加入《ATA公约》《暂准进口公约》和《伊斯坦布尔公约》主约及其附约A、B。今年是中国实施ATA单证册制度20周年。
全国接待国内游客1.47亿人次 本报北京5月1日电 （记者王珂）文化和旅游部1日发布的2018年“五一”假日旅游市场信息显示，假日期间，旅游市场供需两旺、运行平稳，基本实现了“安全、有序、优质、高效、文明”的工作目标。综合通信运营商、线上旅行服务商和各地旅游部门…【详细】
物价运行总体稳定 专家预计二季度CPI涨幅围绕2.5%波动 价格反映供需关系，是国民经济发展的“晴雨表”。国家统计局城市司有关负责人表示，目前市场供需保持基本平衡，物价运行总体稳定，既说明国民经济总体运行较为健康，也为国民经济健康发展提供了良好的宏观环境。 从一季度数据来看，CPI比去年同期上涨…【详细】
北京铁路局“五一”小长假累计发送517.07万人 人民网北京5月2日电（记者 李楠桦）记者从中国铁路北京局集团有限公司（简称：北京铁路局）获悉，“五一”小长假铁路旅客运输从4月28日起至5月1日止，共4天，北京铁路局累计发送旅客517.07万人，同比增加21.5万人，增幅4.3%。 据…【详细】