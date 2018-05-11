多国嘉宾研讨“一带一路”与贸易便利化

本报北京5月10日电 （记者石畅）10日，“一带一路”建设与贸易便利化国际研讨会在西安召开。会议邀请到来自国际商会世界联合会ATA单证册理事会、国际商会世界商会联合会原产地理事会等35个国家的70多名境外嘉宾及有关专家参加。来自美国商会、比利时商会、中国报关协会、丝绸之路国际总商会、中外运股份有限公司以及南京大学等相关机构的代表做了专题发言。

本次会议主要探讨了“一带一路”相关国家和地区临时通关的政策措施，以简化通关手续，提升通关便利化水平。我国海关于1993年8月27日加入《ATA公约》《暂准进口公约》和《伊斯坦布尔公约》主约及其附约A、B。今年是中国实施ATA单证册制度20周年。

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