为贫困残疾人提供精准帮扶

本报北京5月10日电 （记者陈劲松）5月20日是第28次全国助残日。中国残联10日在京召开发布会，宣布此次助残日主题为“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”，并呼吁社会各界共同助力贫困残疾人脱贫攻坚。

据介绍，5年来，已有超过500万贫困残疾人摆脱贫困；残疾人“两项补贴”制度在全国范围内实现全覆盖，使2100万人次残疾人从中受益。截至去年年底，为900多万城乡贫困残疾人提供了最低生活保障，城乡残疾居民参加社会养老保险人数达到2614.7万，60岁以下参保重度残疾人中，政府代缴养老保险费比例达到96.8%。5年来，共有400多万残疾人（次）获得各种形式的托养照料服务。截至2017年底，全国已有残疾人康复机构8334个，全国城乡942.1万名残疾人实现就业。

据悉，目前，在全国建档立卡贫困人口中，残疾人仍有281万，约占10%。中国残联将充分利用动态更新和建档立卡数据库，为贫困残疾人提供更加精准的帮扶，进一步加大贫困残疾人的兜底保障和医疗救助力度。

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