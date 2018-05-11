原标题：中国唱片总公司整体改制 上海重启黑胶唱片生产线

今年是唱片在中国诞生110周年。日前，刚刚完成从中国唱片总公司整体改制更名的“中国唱片集团有限公司”在沪宣布，推出中国唱片黑胶复兴计划，时隔20年后在上海重建黑胶唱片生产线，正式生产“中国制造”的黑胶唱片。

近年来，黑胶唱片作为一种饱含温度和记忆的音乐载体，在全球音乐消费市场日渐回暖，受到年轻一代追捧。中唱集团委托德国生产制造的老上海、戏曲系列黑胶唱片也在海内外持续热卖，而不能自主生产制造黑胶唱片逐渐成其“切肤之痛”。

眼下，暌违20年后，中国将再次拥有自己制造的黑胶唱片。中唱集团总经理樊国宾介绍说，在上海市文创资金的支持之下，中唱集团斥资从德国引进一条由全自动黑胶唱片压片机、刻纹声学系统及母版制版系统组成的生产线。5月9日，这条具备全球领先水平、有着整套完整工序的黑胶生产线在上海虹漕路421号正式投入生产运行，未来将逐步提高产能与品质，激活和释放中国唱片的百年积淀。

中国黑胶复兴计划也随之启动。中国唱片集团（上海）有限公司总经理章利民介绍，首批“中国制造”黑胶唱片即将出版问世，其中包括与上海音乐学院联合推出的“上音”品牌黑胶唱片《梦临汤显祖》、交响曲《丝路追梦》，以及赵季平创作作品交响组曲《乔家大院和大宅门》、新乐府新民乐唱片《五行》、谷峰唱片《风带我走吧》等。

(责编：刘雅婷(实习生)、杨曦)