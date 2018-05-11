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海南推进自贸区（港）建设 首批百亿级产业项目集体开工

刘邓

2018年05月11日08:30  来源：经济参考报
 
原标题：海南推进自贸区（港）建设 首批百亿级产业项目集体开工

　　海南腾讯生态村、中国游戏数码港、中国智力运动产业基地三个100亿级项目以及配套学校微城未来学校9日在海南生态软件园集体开工建设，今年总体开工面积100万平方米，投资50亿元。

　　这是中央支持海南探索自贸区（港）建设后首批开工的百亿级产业项目。开工当天，空中网、企鹅医生等11家互联网企业集体签约入驻，将为2020年海南互联网产业1000亿元目标实现提供有力支撑。

　　海南生态软件园总经理杨淳至介绍，三个项目非常符合中央支持海南建自贸区（港）的产业发展要求，到2020年都有机会实现100亿元产业贡献

　　据介绍，海南生态软件园是海南发展互联网产业和现代服务业的重要平台，截至2018年3月，包括腾讯、华为等2632家企业落户。（刘邓）

(责编：刘雅婷(实习生)、仝宗莉)
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