海南推进自贸区（港）建设 首批百亿级产业项目集体开工

海南腾讯生态村、中国游戏数码港、中国智力运动产业基地三个100亿级项目以及配套学校微城未来学校9日在海南生态软件园集体开工建设，今年总体开工面积100万平方米，投资50亿元。
这是中央支持海南探索自贸区（港）建设后首批开工的百亿级产业项目。开工当天，空中网、企鹅医生等11家互联网企业集体签约入驻，将为2020年海南互联网产业1000亿元目标实现提供有力支撑。
海南生态软件园总经理杨淳至介绍，三个项目非常符合中央支持海南建自贸区（港）的产业发展要求，到2020年都有机会实现100亿元产业贡献
据介绍，海南生态软件园是海南发展互联网产业和现代服务业的重要平台，截至2018年3月，包括腾讯、华为等2632家企业落户。（刘邓）
全国接待国内游客1.47亿人次 本报北京5月1日电 （记者王珂）文化和旅游部1日发布的2018年“五一”假日旅游市场信息显示，假日期间，旅游市场供需两旺、运行平稳，基本实现了“安全、有序、优质、高效、文明”的工作目标。综合通信运营商、线上旅行服务商和各地旅游部门…【详细】
物价运行总体稳定 专家预计二季度CPI涨幅围绕2.5%波动 价格反映供需关系，是国民经济发展的“晴雨表”。国家统计局城市司有关负责人表示，目前市场供需保持基本平衡，物价运行总体稳定，既说明国民经济总体运行较为健康，也为国民经济健康发展提供了良好的宏观环境。 从一季度数据来看，CPI比去年同期上涨…【详细】
北京铁路局“五一”小长假累计发送517.07万人 人民网北京5月2日电（记者 李楠桦）记者从中国铁路北京局集团有限公司（简称：北京铁路局）获悉，“五一”小长假铁路旅客运输从4月28日起至5月1日止，共4天，北京铁路局累计发送旅客517.07万人，同比增加21.5万人，增幅4.3%。 据…【详细】