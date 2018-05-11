原标题：财政部：撬动更多金融和社会资本 投向农业农村

财政部网站10日消息，农业农村部、财政部日前联合印发《关于做好2018年农业生产发展等项目实施工作的通知》。通知称，通过项目实施，进一步创新财政支农体制机制，提升财政资源配置效率。此外，进一步创新和完善资金管理使用机制，深入推进财政支农专项转移支付资金统筹整合，全面实行“大专项+任务清单”管理方式，继续按照“放管结合、效益为先”的原则，下放资金使用管理权限，科学合理确定任务清单，提高省级部门统筹使用资金的能力和空间，确保中央宏观调控与地方自主统筹平衡兼顾，切实提升政策的精准性、指向性和实效性，提高资金使用效率。

通知指出，坚持质量兴农、绿色兴农。全面落实以绿色生态为导向的农业补贴制度改革方案，切实保护耕地、草原和水生生物资源，强化农业生态环境治理，支持绿色循环立体农业发展，加快形成农业绿色生产方式。

通知称，持续优化财政支农投入供给。健全实施乡村振兴战略的财政投入保障制度，创新资金投入机制和使用方式，进一步提高资金使用效益。加快建立涉农资金统筹整合长效机制，深化“大专项+任务清单”管理方式改革。完善资金使用管理机制，全面建立绩效评价制度，强化结果运用，体现权责对等，放权和问责相结合。充分发挥财政资金引领作用，因地制宜推广政府与社会资本合作、政府购买服务、贷款贴息等方式，撬动更多金融和社会资本投向农业农村。

(责编：杨曦、仝宗莉)