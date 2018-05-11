10省市获得财政部奖励：中西部5省份各获1.1亿元

人民网北京5月11日电 财政部网站昨日发布通知，向10省市下达财政管理工作绩效考核奖励资金8.6亿元。

得到该项奖励资金的10个省市分别是：北京市、江苏省、浙江省、山东省、青岛市、安徽省、河南省、湖北省、云南省、陕西省。

在奖励资金分配方面，北京市、青岛市各获得2000万元；江苏省、浙江省、山东省各获得9000万元；其余中西部地区5省份各获得1.1亿元。

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