英国央行下调今年英国经济增长预期

新华社伦敦５月１０日电（记者邓茜）英国中央银行英格兰银行１０日发布最新报告，将２０１８年英国经济增长预期从２月份预计的１．８％下调至１．４％。
英国央行表示，此次经济预期下调主要是因为３月天气不佳对经济造成影响。今年３月英国遭遇的恶劣天气对建筑业施工产生影响，也降低了消费者外出购物意愿，对经济增长形成阻力。
当天，英国央行还公布了货币政策委员会议息会议纪要，将基准利率继续维持在０．５％的历史低位，并继续执行一揽子宽松措施为经济增长提供刺激。不过，英国央行行长卡尼１０日表示，潜在的经济增长更具弹性，今年央行有可能上调利率。
“脱欧”公投后，英国央行于２０１６年８月决定将当时０．５％的利率降至０．２５％历史低位。随着英国通胀率持续攀升，市场对货币政策调整一直抱有预期。去年１１月，英国央行将基准利率提高２５个基点至０．５％，这是自２００７年７月之后英国央行首次加息。市场预计，英国央行将在今年年底前进行一次加息，明后两年还会逐渐上调利率。
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