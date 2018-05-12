第十届泛北部湾经济合作论坛将举办

记者11日从广西壮族自治区人民政府举办的新闻发布会上获悉：第十届泛北部湾经济合作论坛暨第二届中国—中南半岛经济走廊发展论坛将于5月24日在广西南宁举办，届时将有约300位中外嘉宾参加论坛。本届论坛由中国国家发展和改革委员会、交通运输部、商务部、人民日报社等18家单位共同主办。据悉，本届论坛主题为“打造国际陆海贸易新通道，共建中国—东盟命运共同体”，按照构建陆海内外联动、东西双向互济的全面开放新格局的要求，突出中国—东盟互联互通大通道“南向通道”建设，探索陆海合作新模式，务实推进“一带一路”建设取得新进展。（记者刘华新、刘佳华）
全国接待国内游客1.47亿人次 本报北京5月1日电 （记者王珂）文化和旅游部1日发布的2018年“五一”假日旅游市场信息显示，假日期间，旅游市场供需两旺、运行平稳，基本实现了“安全、有序、优质、高效、文明”的工作目标。综合通信运营商、线上旅行服务商和各地旅游部门…【详细】
物价运行总体稳定 专家预计二季度CPI涨幅围绕2.5%波动 价格反映供需关系，是国民经济发展的“晴雨表”。国家统计局城市司有关负责人表示，目前市场供需保持基本平衡，物价运行总体稳定，既说明国民经济总体运行较为健康，也为国民经济健康发展提供了良好的宏观环境。 从一季度数据来看，CPI比去年同期上涨…【详细】
北京铁路局“五一”小长假累计发送517.07万人 人民网北京5月2日电（记者 李楠桦）记者从中国铁路北京局集团有限公司（简称：北京铁路局）获悉，“五一”小长假铁路旅客运输从4月28日起至5月1日止，共4天，北京铁路局累计发送旅客517.07万人，同比增加21.5万人，增幅4.3%。 据…【详细】