第十届泛北部湾经济合作论坛将举办

记者11日从广西壮族自治区人民政府举办的新闻发布会上获悉：第十届泛北部湾经济合作论坛暨第二届中国—中南半岛经济走廊发展论坛将于5月24日在广西南宁举办，届时将有约300位中外嘉宾参加论坛。本届论坛由中国国家发展和改革委员会、交通运输部、商务部、人民日报社等18家单位共同主办。据悉，本届论坛主题为“打造国际陆海贸易新通道，共建中国—东盟命运共同体”，按照构建陆海内外联动、东西双向互济的全面开放新格局的要求，突出中国—东盟互联互通大通道“南向通道”建设，探索陆海合作新模式，务实推进“一带一路”建设取得新进展。（记者刘华新、刘佳华）

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