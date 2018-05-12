“百名专家联百县”活动启动

近日，由全国农业技术推广服务中心、金正大集团等机构共同主办的“化肥减量、农业提质”专题论坛暨“科学施肥百名专家联百县”活动启动仪式在北京举行。

围绕化肥产业转型发展、新型高效肥料与农业绿色发展等主题，与会专家进行了热烈讨论和深入交流。作为中国化肥行业的领军企业，金正大集团分享了企业在推广缓控释肥和减肥增效方案方面的创新实践。据介绍，2017年11月在德国波恩举办的第二十三届联合国气候变化大会上，金正大集团提出的“25+10>50”减肥增效方案获得国际同行高度认可。该方案已经在山东、河南、河北等省玉米、小麦等作物种植应用上取得了显著效果。

作为全国农业技术推广服务中心与金正大集团战略合作的重要内容，“科学施肥百名专家联百县”活动在论坛现场正式启动。活动将强化多方联动，推动化肥减量、科学施肥，促进农业提质。农业农村部科学施肥专家组专家以及各地相关技术人员将深入全国百县，建设千片示范田。每个示范县由一名省部级专家负责联系，两名县级专家长期驻点。各地技术人员在关键农时深入田间培训指导，通过面对面、手把手的现场培训和示范演练，着力推广农户一看就懂、一学就会的减肥增效中国方案。

金正大集团董事长万连步表示，金正大将积极践行“化肥减量、农业提质”，将金正大的研究成果和实践经验真正落到田间地头。

（段雪珂）

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