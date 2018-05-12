汇创新资源 展智造未来

2018中国（昆山）品牌产品进口交易会展馆外景。资料图片

本届进口交易会以聚力创新·智造未来为主题，聚焦产业化、坚持精品化、突出交易性、推进市场化、注重实效性、突出“高端性”，积极打造集展示交易、信息交流、开放合作于一体的国际化、专业化、市场化进口公共服务平台

本报电 （记者吴姗）由商务部、中国贸促会和江苏省人民政府共同主办的2018中国（昆山）品牌产品进口交易会（以下简称“进口交易会”）将于5月16日在江苏昆山开幕。

本届进口交易会以聚力创新·智造未来为主题，以激发企业创新活力、发展潜力和转型动力为主线，积极打造集展示交易、信息交流、开放合作于一体的国际化、专业化、市场化进口公共服务平台，展览洽谈规模5万平方米，共吸引了来自15个国家和地区的327家企业参展。展会同期还将举办第七届世界工商领袖（昆山）大会及新品发布会等系列专题配套活动。

据介绍，本届进口交易会主要呈现出六大特点。

一是聚焦产业化。本届进口交易会对展区进行了调整，取消了原有的消费品展区，除一直延续的智能制造展区外，首次增设光电和半导体展区与电子电机设备及关键零部件展区，把进口交易会展示内容与智能装备、光电、半导体等江苏省主导产业相结合，展示全球智能制造最新技术装备，实现产业发展与专业展会的相辅相成、相互促进。

二是坚持精品化。本届进口交易会进一步完善招商招展政策，从“广撒网”转向“抓精品”，重点针对世界500强企业招展，吸引了包括德国西门子、日本川崎、法国史陶比尔、韩国三星、富士康、中微半导体等20家世界500强及43家行业龙头企业，占比超过参展企业总量的20%。

三是突出交易性。本届进口交易会将继续设立融资租赁特色展区，与江苏省融资租赁协会开展全面合作，发动全省融资租赁龙头企业全面参展，延续2017年进口交易会融资租赁促交易模式。同时配套出台融资租赁相关政策，充分释放融资租赁对企业技术改造、购买设备的金融杠杆效应，促进参展商在进口交易会上达成产品和设备交易。

四是推进市场化。本届进口交易会与各大专业机构、行业协会商会加深合作，全面推进市场化办展，中国机电产品进出口商会等3家专业机构分别承担本届进口交易会3个展馆的招商招展工作。

五是注重实效性。本届进口交易会将组织参会相关行业的上下游企业，分别举办多场企业对接会，促进参展商和专业观众的沟通效率，加强企业交流、合作、对接实效，提高展商服务质量和参与度。企业对接会分别以不同行业为主题，包括“中外金属加工企业对接会”“中日半导体企业对接会”等。

六是突出“高端性”。本届进口交易会同期将举办“第七届世界工商领袖（昆山）大会”等高峰论坛及新品发布会等系列对接洽谈活动。在活动嘉宾邀请方面，有针对性地邀请国际组织代表、专家学者、外国驻华使领馆官员、海内外知名企业代表与行业领军人物参会。

据介绍，进口交易会是江苏省重点打造的七大展会品牌之一，对于构筑江苏对外开放新优势将发挥重要作用。

近年来，江苏昆山市走高质量发展之路，大力推进昆山制造向昆山创造、昆山速度向昆山质量、制造大市向制造强市转变。重点打造光电、半导体、小核酸及生物医药、智能制造四大高端产业，增强在新一代电子信息、节能环保、新能源汽车等新兴产业领域发展后劲。本届进口交易会在原有的智能制造展区基础上首次增加半导体与光电展区和电子电机设备展区，凸显昆山高质量发展产业优势。

此外，本届进口交易会还坚持绿色办展，从小处着眼、细节落墨，在馆内定点放置垃圾回收装置，重点展示环保装备等，用实际举措为“美丽昆山”建设护航。

(责编：邱越、袁勃)