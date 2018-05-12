陕西企业积极借力“一带一路”倡议 寻求发展新机遇

从古丝绸之路到“一带一路”，陕西一直是重要的枢纽。但在21世纪，面对地理位置和交通环境的制约，怎么办？陕西提出建设综合立体交通网络战略化解这一问题，此外，积极推动企业借力“一带一路”倡议走出去，寻求对外合作的新机遇，增添区域发展新动力。

记者通过走访发现，这两年已涌现出不少喜人的成绩，咸阳机场迅猛发展、陕西法士特对外合作便是其中的代表。

航空运输引领 推动陕西开放步伐加快

“着力布局‘一带一路’沿线标志航点，加快构建面向中东欧的国际航空枢纽，形成基本覆盖全球重要战略伙伴国家和重点区域中心城市的航空网络。”是2018年陕西“一带一路”建设行动计划重要内容。近年来，西安咸阳国际机场多条重要洲际客运航线及全货运航线陆续开通，陕西对外开放和走向世界的航空大通道逐渐形成……在发展枢纽经济、门户经济、流动经济的理念指引下，陕西的开放发展步伐不断加快。

咸阳机场相关负责人告诉记者，近年来西安围绕“一带一路”倡议，巩固丝绸之路经济带最大枢纽优势，形成连接广泛的国内航线网络。同时，构建起更为畅通的“一带一路”国家和地区的空中通道。

2017年，西安咸阳国际机场共开通国内外通航点198个，其中国内152个航点，近300条航线，国内机场覆盖率65%,咸阳机场国内航线通达性以及快线数量居全国第二。此外，咸阳国际机场目前已初步形成了连接亚、欧、美、澳、非五大洲21个国家46个城市57条国际航线网络，在全球航空运输网络中的节点作用有了明显提升。

据透露，到2020年，西安机场国际通航城市总数将达到75个，实现与“一带一路”64个国家中的45%的通航，国际业务量突破550万人次，业务占比达到10%以上，有望真正建设成为具有国际竞争力的大型国际枢纽机场。

产品创新升级 制造业“出海”寻新机遇

陕西法士特集团作为国内齿轮、重型汽车变速器行业龙头企业，随着国家“一带一路”倡议的提出，公司便积极探索海外新机遇。采访中公司相关负责人告诉记者，公司产品不但被国内150多家主机厂的上千种车型选为定点配套产品，还广泛出口美国、澳大利亚、东欧、南美、东南亚、中东等十几个国家和地区。

据介绍，目前法士特已经成为东欧几十家汽车厂的主要变速器提供商之一，变速器品种涉及四个系列，十多个品种，涵盖几十种技术协议号，配套范围和销量逐步攀升。

2014年，随着第一台在泰国装配下线的12挡变速器试车成功，法士特首家海外工厂宣告开工投产。作为法士特集团第一家海外工厂，法士特汽车传动（泰国）有限公司现已具备了年产5万台变速器的生产能。目前公司已与东南亚多家主机厂实现产品配套，“标志着法士特海外战略已从产品出口升级到技术和品牌出口，为企业全球化发展实践打开了大门，开启了国际化发展新路径。”上述负责人表示。

近年来，法士特不断加快国际化发展步伐，先后与多家世界知名品牌企业建立了良好的合资合作关系，为企业全球化发展实践打开了大门，开创了企业发展新局面。

在业内看来，以法士特为代表的陕西高端制造业的“走出去”为当地其他企业“出海”提供了样板和参考，也有助于陕西其他企业借力“一带一路”倡议“走出去”提供成功范本。（杨晓波）

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