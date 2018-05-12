深入推进国税地税征管体制改革

新华社北京5月11日电 中共中央政治局常委、国务院副总理韩正10日下午在北京市国家税务局、地方税务局调研。韩正走进部分处室与干部职工亲切交谈，仔细了解国税地税业务“一厅通办”“一网办税”以及税务风险管理、信息化建设等方面工作情况，通过视频连线听取基层办税服务厅纳税服务情况汇报，充分肯定税务系统广大干部职工在保障国家税收安全、完善税收征管体制、优化税收服务等方面作出的重要贡献。韩正主持召开座谈会，听取了北京市及有关区税务局、基层税务所三级税务干部对国税地税征管体制改革的意见建议。

韩正强调，改革国税地税征管体制是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策，是深化党和国家机构改革的重要内容，是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要举措。要深入学习贯彻习近平总书记关于深化党和国家机构改革的重要讲话精神，贯彻落实党的十九届三中全会审议通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》精神，按照十三届全国人大一次会议批准的《国务院机构改革方案》要求，坚定有序推进各项改革举措，构建优化高效统一的税收征管体系。

韩正表示，合并国税地税机构是完善税收体制、优化政府服务的迫切需要。他说，1994年分税制改革以来，我国税收制度不断完善，特别是全面推开营改增以来，税制结构发生了深刻变化。将省级和省级以下国税地税机构合并，有利于降低征纳成本，提高征管效率，为纳税人提供更加优质高效便利服务。

韩正表示，改革国税地税征管体制，要从实际出发，制定具有可操作性的实施方案。要加强党的全面领导，精心做好组织实施工作，确保改革平稳推进。要充分考虑干部职工的切身利益，给他们吃下“定心丸”。广大干部职工要从党和国家大局出发，自觉拥护改革、支持改革、参与改革。要通过这次改革，让社会和纳税人有更多获得感。

韩正强调，要坚持“两不误、两促进”，认真做好税收日常工作，确保国家税收安全，改进纳税服务，推动营商环境不断优化。要增强责任感、使命感，坚决贯彻党中央、国务院决策部署，推动国税地税征管体制改革取得圆满成功。

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