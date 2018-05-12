新华社北京５月１１日电题：在扩大开放中让百姓实实在在受益——聚焦扩大开放系列述评之二

新华社记者刘红霞、周蕊、龚雯

有条件批准用于预防宫颈癌的９价ＨＰＶ疫苗上市、对１７％和１１％两档增值税税率各下调１个百分点、所有普通药品进口零关税、全面部署“消费升级行动计划”……

进入新时代，中国紧盯人民日益增长的美好生活需要，一系列主动扩大开放新举措加速落地。

民生痛点在哪，开放重点就在哪

“抗癌药”“零关税”“９价ＨＰＶ疫苗”近来成为网络热词。一段时期以来，患者对部分进口药品“着急用、用不上、用不起”的情况迎来可喜改变。

５月１日起，我国以暂定税率方式将包括抗癌药在内的所有普通药品、具有抗癌作用的生物碱类药品及有实际进口的中成药进口关税降为零。实行零关税的同时，包括医保谈判在内的改革举措也将稳步推进。

就在此前的４月２８日，国家药品监督管理局通报，９价ＨＰＶ疫苗获准有条件上市。从２价ＨＰＶ疫苗到４价ＨＰＶ疫苗，再到如今的９价ＨＰＶ疫苗，全球现有的３种ＨＰＶ疫苗，都将出现在中国市场。

中国批准进口药上市的速度和数量，正变得越来越快，越来越大。国家药监局药化注册相关负责人李金菊介绍，与２０１４年相比，中国２０１７年批准进口抗癌药品１９个，比当年的５个增长２８０％；批准进口抗癌药品临床试验的平均时间１１４天，缩短１２９天；批准进口抗癌药品上市的时间平均为１１１天，缩短３０９天。

“２０１７年３月２２日批准上市的晚期肝癌治疗新药瑞戈非尼进口批准上市时间比全球首个上市国家美国仅晚７个月，过去要晚５到８年。”她说。

中国外商投资企业协会药品研制和开发行业委员会执行总裁康韦告诉记者，中国先前已经下调了进口药品的关税，此次抗癌药系列举措将进一步减轻病患的经济负担，这是健康中国战略的一部分，是实实在在的惠民措施。

“民生痛点在哪里，我们扩大开放的重点就在哪里，这是以人民为中心的发展思想要义所在。”中国国际经济交流中心首席研究员张燕生说。

消费往哪升级，开放朝哪发力

“扩大中高端商品进口”“改造提升高品位步行街”“做好供应链创新与应用的试点”……５月１０日，在商务部举行的新闻发布会上，新闻发言人高峰向记者介绍“消费升级行动计划”相关情况。

高峰说，我国中等收入群体不断扩大，居民消费仍然具有较大的增长空间，通过深入推进供给侧结构性改革、实施扩大进口政策，预计市场有效供给将持续增加，市场供求关系将得到有效改善。

一系列利好政策落地，已经对消费持续升级、释放消费潜力带来了实实在在的好处。

以５月１日起实行的增值税税率下调为例。按海关部门的测算，仅此一项每年可在进口环节税方面减让超过１０００亿元。这些税负减轻将在销售环节将福利最终传导给消费者。

就在增值税税率下调新政实施的第一个工作日，华晨宝马汽车有限公司便发布《宝马中国和华晨宝马联合声明》，表示ＢＭＷ、ＭＩＮＩ和宝马摩托车三大品牌全系产品下调厂家建议零售价。

国际贸易学会中美欧战略经济研究中心共同主席李永认为，进一步扩大开放体现中国顺应当今世界贸易自由化的大国担当，是更好利用全球资源的合理选择，也是不断促进消费和产业升级的重要举措。

美好生活追求不停歇，主动扩大开放不止步

首届中国国际进口博览会定于１１月５日至１０日在上海举行。如何更大程度发挥６天会期的“溢出效应”？上海市花了一番心思，提出“６天＋３６５天”一站式交易服务平台建设。

目前，上海已经为３０家“中国国际进口博览会‘６天＋３６５天’常年展示交易平台”授牌，包括综合服务平台类、跨境电商平台类、专业贸易平台类以及国别商品中心类。

上海市商务委主任尚玉英告诉记者，在这一平台建设中，上海将提供进口商品展示交易服务，同时联动采购商供应商，助力全球商品、服务和技术进入中国市场。

从博鳌亚洲论坛２０１８年年会，到前几天闭幕的第１２３届广交会，再到首届中国国际进口博览会，一条主线始终清晰——中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。

商务部发布的数据显示，已有６０多个国家正式确认参展首届中国国际进口博览会，１０００多家企业已经签约参展。

对外开放是我国长期坚持的基本国策。站在历史新起点，我们有理由相信，通过主动扩大开放，必将增强中国企业参与全球竞争的能力，必将不断满足中国人民日益增长的美好生活需要。

(责编：袁勃)