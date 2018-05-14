第十六届烟台国际装备制造业博览会举办

5月13日，第十六届烟台国际装备制造业博览会在山东烟台国际博览中心举行，共有来自国内外的200多家企业参展，集中展示了工业机器人、激光切割、3D打印和精密铸造等先进的装备制造技术和工业自动化技术。图为参展商展示管材专用激光切割机。

唐 克摄（人民视觉）

《 人民日报 》（ 2018年05月14日 09 版）

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