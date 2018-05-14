机器人产业万亿市场引爆在即

日前，在由中国科学技术信息研究所、中国财富传媒集团公司、中国国际工程咨询公司战略研究院联合主办的“人工智能的应用与未来发展趋势”研讨会上，《经济参考报》记者获悉，我国人工智能发展已进入爆发增长期，其中机器人成为新一轮投资热点，市场规模将达到万亿级别。
据中国国际工程咨询公司区域规划部副处长于明介绍，当前我国人工智能产业主要集聚区为珠三角地区、长三角地区、京津冀地区、东北地区、中部地区和西部地区六大区域。这些地区纷纷出台人工智能产业鼓励政策，力争成立百亿规模的产业基金、千亿规模的产业集群以及未来的特色产业聚集区。
其中，仅粤港澳大湾区就陆续出台了《人工智能深圳宣言》《人工智能广州共识》《佛山市推动机器人应用及产业发展扶持方案(2018-2020年)》等多份文件，明确了在人才、土地、财政等方面的扶持政策。
在地方大力布局之下，国内人工智能发展迅猛。数据显示，2017年国内人工智能投资金额再创新高，达到10.3亿美元。业内预计，2016年至2020年，国内人工智能市场规模年均增长达50%。2020年中国人工智能市场全球占比将达到7.6%。其中，机器人成为新一轮投资热点，市场规模或将迅速发展至万亿数量级。
于明表示，根据测算，我国机器人产业资本总需求为千亿元以上，其中工业机器人产业约为500亿元左右，服务机器人产业接近400亿元。未来随着我国机器人产业整体水平的快速提高，对资金的需求量还将进一步上升。
她进一步指出，我国与服务机器人产业相关的企业约4000家。80%的企业为有融资需求的中小型企业。如果初期能够推出符合行业需求、具备推广价值的产品，则具备上市潜质，初轮估值约在8000万至1亿元人民币左右。
此外，中国国际工程咨询公司战略研究院副院长罗勇认为，医疗行业也将是未来广泛应用人工智能的领域之一。“中国2017年门诊患者储量高达80亿人次，而每千人仅配备1.5名医生，人工智能在医疗行业的应用是可以预见的广阔市场。”
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