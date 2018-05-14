原标题：成品油全年出口或再创新高

近日，商务部下发了2018年第二批成品油一般贸易出口配额，共计1933万吨。随着我国成品油炼能逐渐释放，国内成品油供需矛盾日益突出，近年来出口规模迅速扩张，进入2018年以来，我国出口形势又出现了一些变化。

成品油（尤其汽柴油）出口方式进一步转向一般贸易。截至目前，2018年前两批出口配额累计达到3933万吨，其中两批一般贸易配额共计3557万吨，占比高达90%。随着出口贸易方式转变，配额下放形式也逐步改革。后续我国成品油出口配额或不再遵循按季度发放的形式，而是通过分批下发根据后期市场变化及时补发新的配额，以此有效调节国内供求关系。

相关部门基于成品油供需形势的预判，成品油各产品下达的配额比重有所不同。据金联创统计，今年两批出口配额中汽柴煤分别占比30%、43%和27%，其中第二批汽油配额环比减少18%、柴油和航煤出口配额则环比增加40%和55%。今年一季度柴油表观消费量再度转为负向，反映了柴油存在过剩压力，因此后期部分单位或进一步追加申请汽柴油出口配额。

一季度成品油出口进度超预期，全年出口水平或再创新高。据金联创统计，2018年一季度，我国汽油出口量为356.37万吨，同比上涨43%；柴油出口量470.23万吨，同比上涨12%。一般贸易汽柴油出口，第一批配额完成率接近60%，其中汽油出口进度为53%，柴油出口进度则达到62%，而且中石油、中石化、中海油等单位均出现配额不足的情况，第二批出口配额下放后极大缓解了出口企业的配额压力。

二季度，国内诸多炼厂进入检修，成品油供应量将有缩减，不过，随着检修炼厂复产和新装置投产，国内供需压力将再度加大，预计全年汽柴油出口规模将超过3000万吨再创历史新高。

（作者单位：金联创）

(责编：刘雅婷(实习生)、杨曦)