原标题：多项金融数据超预期释放积极信号

央行11日发布数据显示，4月末M2同比增长8.3%，较上月回升0.1个百分点，增速呈趋稳态势。当月新增人民币贷款1.18万亿元，社会融资规模增量1.56万亿元，实体融资需求稳定。

信贷方面，居民贷款减少，企业贷款微升，整体来看，增速超过预期。中信固收团队认为，信贷超预期主因是票据融资增加。从结构特点来看，4月信贷与3月基本一致：居民部门和企业部门分别新增5284亿元和5726亿元。其中，居民部门短期贷款新增1741亿元，同比略有增加；中长期贷款新增3543亿元，同比和环比均回落。光大固收团队分析称，这意味着4月新增购房贷款体量或继续缩减。

对于M2增速小幅反弹，交通银行金融研究中心高级研究员陈冀表示符合预期，“增速接近13%的信贷投放对低于10%的M2增速有正向支撑作用。虽然4月缴税因素对于M2增速有一定负面影响，但央行降准等措施出台又使得市场改善了对于未来流动性的预期。”他说。

央行同日发布的《一季度货币政策执行报告》称，M2增速趋稳是稳健中性货币政策和金融监管政策协调有效推进的结果，有利于金融体系控制内部杠杆和减少资金内部嵌套循环，也有利于宏观上稳杠杆，助力打好防范化解重大风险攻坚战。

社融是此次数据一大亮点，4月社会融资规模增量15600亿元人民币，同比下降37.22%，环比增加13.33%，高于过去5年同期均值，表外回归表内趋势显著。

从结构上看，表外融资中的未贴现承兑大幅增加是主要原因，当月新增未贴现承兑汇票1454亿元，比过去5年同期均值高出952.48亿元，而委托和信贷融资则持续低迷，当月合计减少1575亿元；同时，企业债券融资3776亿元，再创新高，为连续16个月以来的最高值，债券市场持续回暖。“在去通道、加强表外融资管理的背景下，表外融资出现分化，但融资回表、非标转标仍是主要趋势。”民生银行首席研究员温彬预计。

整体而言，4月份金融形势延续今年初以来的特征，M2保持低位运行，社融和信贷对实体经济支持力度不减。温彬表示，当前市场流动性总体稳定，市场利率有所下行，有利于降低实体部门融资成本，为了合理引导市场预期，防止金融机构重新过度加杠杆，预计央行将综合运用多种政策工具组合，保持流动性充足和市场利率水平稳定；同时，仍有可能进一步采用差别化准备金和差异化的信贷政策，增强服务实体经济的能力。

(责编：刘雅婷(实习生)、杨曦)