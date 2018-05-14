中汽协：前4月汽车产量结束下降

中国汽车工业协会日前公布的数据显示，2018年4月，汽车产销环比有所下降，同比增长较快。与前3月相比，1月至4月，汽车产量同比结束下降，呈小幅增长，销量增速有所提升。
数据显示，4月，汽车生产239.74万辆，环比下降8.79%，同比增长12.27%；销售231.86万辆，环比下降12.71%，同比增长11.47%。其中，乘用车生产199.98万辆，环比下降9.06%，同比增长12.17%；销售191.44万辆，环比下降11.72%，同比增长11.16%。1月至4月，汽车产销941.98万辆和950.12万辆，同比增长1.78%和4.78%。
新能源车继续保持高速增长。4月，新能源汽车产销分别完成8.1万辆和8.2万辆，比上年同期分别增长117.7%和138.4%。其中，纯电动汽车产销分别完成6.4万辆和6.5万辆，比上年同期分别增长111.5%和126.8%。1月至4月，新能源汽车产销分别完成23.2万辆和22.5万辆，比上年同期分别增长142.4%和149.2%。其中纯电动汽车产销分别完成17.2万辆和16.8万辆，比上年同期分别增长120.6%和130.5%。
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