广州 促进总部经济发展再出新招

本报广州5月13日电 （记者罗艾桦）为加快建设国际航运中心、物流中心、贸易中心、现代金融服务体系和国家创新中心城市，加快推进总部经济发展，培育具有核心竞争力的企业集群，日前广州市印发实施了《广州市促进总部经济发展暂行办法》。《办法》明确规定：对于新引进的总部企业，根据产业分类、经济贡献情况、落户年限、注册资本等不同情况，自认定年度起，可连续3年每年给予500万元、1000万元、2000万元、5000万元等不同档次的奖励。
据介绍，涉及新一代信息技术、生物与健康、新材料与高端装备等战略性新兴产业的工业企业最受青睐，其总部企业只需满足三项条件：上一年度营业收入1亿元以上，上一年度在广州市纳税总额不低于5000万元，注册资本100万元以上，即可给予相应奖励。
《办法》还明确，对于认定为总部企业的高管和专业人才等，均提供入学、入户、医疗等配套服务。由市委、市政府重点引进、对全市产业发展具有重大带动作用的企业，可以直接申请为总部企业，并按照“一企一策”方式给予各类政策支持和服务。
全国接待国内游客1.47亿人次 本报北京5月1日电 （记者王珂）文化和旅游部1日发布的2018年“五一”假日旅游市场信息显示，假日期间，旅游市场供需两旺、运行平稳，基本实现了“安全、有序、优质、高效、文明”的工作目标。综合通信运营商、线上旅行服务商和各地旅游部门…【详细】
物价运行总体稳定 专家预计二季度CPI涨幅围绕2.5%波动 价格反映供需关系，是国民经济发展的“晴雨表”。国家统计局城市司有关负责人表示，目前市场供需保持基本平衡，物价运行总体稳定，既说明国民经济总体运行较为健康，也为国民经济健康发展提供了良好的宏观环境。 从一季度数据来看，CPI比去年同期上涨…【详细】
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