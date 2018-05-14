“悲情营销”莫如诚信经营

苦心孤诣搞虚假宣传、悲情营销，甚至蓄意制造假象，逾越了经营的道德底线，只会割断买卖双方的信任纽带

网购山西的滞销苹果，为何发货地却在广东？近日，一些商家假借“滞销”之名在电商平台销售水果，甚至使用了同一名老人的照片做宣传。类似“网售滞销水果”的悲情营销套路，引发热议。

针对多个电商平台发布的“苹果滞销”营销策划，山西临猗县政府发布声明，称内容有诸多夸大失实之处，将给当地果农的整体利益造成影响。事实上，打“悲情牌”销售苹果并非个案。近年来，一些商家以“鲜笋滞销”“菠萝滞销”等噱头推销产品，甚至以次充好，扰乱了正常市场秩序，损害了消费者的权益。

相关法律规定，广告不得含有虚假或者引人误解的内容，不得欺骗、误导消费者。少数商家打着“滞销”的旗号投机取巧，不仅损害了行业、品牌形象，也侵犯了消费者的知情权。如果造成顾客财物损失，还涉嫌欺诈。有网友还发现，从橙子、柠檬，到镇尺、灯具，某些滞销产品的广告页面，竟然使用了同一幅农民大爷的照片。对于这种侵犯肖像权、著作权的行为，商家也难辞其咎。

通过网店、网帖宣传滞销品，本是应急状况的补救之策；消费者购买滞销品，以善心扶危济困，传播的是正能量。但若苦心孤诣搞虚假宣传、悲情营销，甚至蓄意制造假象，就逾越了经营的道德底线。类似现象频频出现，只会透支人们的同情心，割断买卖双方的信任纽带。久而久之，还将影响真正需要帮助的人。

搞“悲情营销”的人，一方面以图片文字大打情感牌，一方面借用带疤水果等瑕疵产品让骗局看起来更真实，在策略上不可谓不高明，却把“聪明”用错了地方。有人说，进入“情感经济”时代，关键是要用心。满是童年记忆的黑芝麻糊、等餐时提供游戏消遣的火锅店等商业案例，已被列为营销学的经典。耄耋老人卖馄饨10多年没涨价、“鞋垫婆婆”桥头手工缝制绣花鞋垫等新闻，一经发布总能吸引热心客户。说到底，价廉物美的产品、货真价实的诚意、触及心灵的情愫，才最能打动人心。

借助“互联网+”，商贸的渠道更加宽广，人们表达善意的途径也更为通畅。无论是团购贫困户生产的农副产品，还是用“轻松筹”“水滴筹”募集善款，涓涓暖流很快就能汇成爱心的江海。但“悲情营销”“骗捐诈捐”等现象，则提醒人们对网络虚假信息必须高度警惕。网络平台有责任加强排查和把关，避免虚假信息遮蔽消费者的双眼。对电商平台而言，还应善用图片识别、身份认证等技术手段筑牢安全防线，铲除“悲情营销”的生存土壤。

应当看到，滞销现象在特定时间、特定地域客观存在。除了气候、交通等原因，这与市场调节的滞后性不无关系。就此而言，破除滞销难题，还需“看得见的手”发挥更好的作用。有关地方和部门应合理引导生产品类及规模，莫让“千树万树俱梨花”；做好特色产品的品牌建设和宣传推广，避免“养在深闺人未识”；在发生滞销后及时提供服务，莫让生产者“喊破嗓子无人听”。这样，一心一意做好产品、诚信经营的人终将收获喜悦。

《 人民日报 》（ 2018年05月14日 05 版）

(责编：仝宗莉、蒋琪)