中国老年人口已达2.41亿人 占总人口的17.3%

本报烟台5月13日电 （记者潘俊强）紫光阁杂志与全国老龄工作委员会办公室宣传部联合主办的“重视老龄化国情教育研讨会”日前在山东烟台举行。
截至2017年底，我国60岁及以上老年人口已达2.41亿人，占总人口的17.3%。全国老龄办提出，应在全社会开展人口老龄化国情教育，尤其要启发各级党政机关干部科学认识和把握人口老龄化的客观规律，提高战略意识、理论素养和决策水平，积极应对、科学应对、综合应对。
《 人民日报 》（ 2018年05月14日 19 版）
全国接待国内游客1.47亿人次 本报北京5月1日电 （记者王珂）文化和旅游部1日发布的2018年“五一”假日旅游市场信息显示，假日期间，旅游市场供需两旺、运行平稳，基本实现了“安全、有序、优质、高效、文明”的工作目标。综合通信运营商、线上旅行服务商和各地旅游部门…【详细】
物价运行总体稳定 专家预计二季度CPI涨幅围绕2.5%波动 价格反映供需关系，是国民经济发展的“晴雨表”。国家统计局城市司有关负责人表示，目前市场供需保持基本平衡，物价运行总体稳定，既说明国民经济总体运行较为健康，也为国民经济健康发展提供了良好的宏观环境。 从一季度数据来看，CPI比去年同期上涨…【详细】
北京铁路局“五一”小长假累计发送517.07万人 人民网北京5月2日电（记者 李楠桦）记者从中国铁路北京局集团有限公司（简称：北京铁路局）获悉，“五一”小长假铁路旅客运输从4月28日起至5月1日止，共4天，北京铁路局累计发送旅客517.07万人，同比增加21.5万人，增幅4.3%。 据…【详细】