中国老年人口已达2.41亿人 占总人口的17.3%

本报烟台5月13日电 （记者潘俊强）紫光阁杂志与全国老龄工作委员会办公室宣传部联合主办的“重视老龄化国情教育研讨会”日前在山东烟台举行。

截至2017年底，我国60岁及以上老年人口已达2.41亿人，占总人口的17.3%。全国老龄办提出，应在全社会开展人口老龄化国情教育，尤其要启发各级党政机关干部科学认识和把握人口老龄化的客观规律，提高战略意识、理论素养和决策水平，积极应对、科学应对、综合应对。

《 人民日报 》（ 2018年05月14日 19 版）

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