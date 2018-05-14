河北强化扶贫资金使用监管

本报石家庄5月13日电 （记者史自强）记者从河北省财政厅日前召开的全省加强财政扶贫资金监管工作会议上获悉：省财政厅制定了《关于扶贫资金投入和使用管理治理行动方案》，并将采取多项措施全面强化财政扶贫资金使用监管。
根据方案，河北省财政厅将会同有关部门，对所有使用扶贫资金的市县进行全覆盖、拉网式检查，重点检查2016年以来在扶贫资金申请、分配、拨付、管理、使用过程中是否存在虚报冒领、贪污侵占、挤占挪用、资金闲置、优亲厚友等违规违纪问题。
今年，全省将建立扶贫资金动态监控系统，实时掌握各项资金的安排、拨付、使用情况。按照“横向到边”的要求，将所有涉及脱贫攻坚任务的扶贫资金纳入动态监控；按照“纵向到底”的要求，从省到市、县、乡、村，建立从预算安排到拨付、支付、使用、绩效评估的全流程监控机制，实现全程可追溯。
全国接待国内游客1.47亿人次 本报北京5月1日电 （记者王珂）文化和旅游部1日发布的2018年“五一”假日旅游市场信息显示，假日期间，旅游市场供需两旺、运行平稳，基本实现了“安全、有序、优质、高效、文明”的工作目标。综合通信运营商、线上旅行服务商和各地旅游部门…【详细】
物价运行总体稳定 专家预计二季度CPI涨幅围绕2.5%波动 价格反映供需关系，是国民经济发展的“晴雨表”。国家统计局城市司有关负责人表示，目前市场供需保持基本平衡，物价运行总体稳定，既说明国民经济总体运行较为健康，也为国民经济健康发展提供了良好的宏观环境。 从一季度数据来看，CPI比去年同期上涨…【详细】
北京铁路局“五一”小长假累计发送517.07万人 人民网北京5月2日电（记者 李楠桦）记者从中国铁路北京局集团有限公司（简称：北京铁路局）获悉，“五一”小长假铁路旅客运输从4月28日起至5月1日止，共4天，北京铁路局累计发送旅客517.07万人，同比增加21.5万人，增幅4.3%。 据…【详细】