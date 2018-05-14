河北强化扶贫资金使用监管

本报石家庄5月13日电 （记者史自强）记者从河北省财政厅日前召开的全省加强财政扶贫资金监管工作会议上获悉：省财政厅制定了《关于扶贫资金投入和使用管理治理行动方案》，并将采取多项措施全面强化财政扶贫资金使用监管。

根据方案，河北省财政厅将会同有关部门，对所有使用扶贫资金的市县进行全覆盖、拉网式检查，重点检查2016年以来在扶贫资金申请、分配、拨付、管理、使用过程中是否存在虚报冒领、贪污侵占、挤占挪用、资金闲置、优亲厚友等违规违纪问题。

今年，全省将建立扶贫资金动态监控系统，实时掌握各项资金的安排、拨付、使用情况。按照“横向到边”的要求，将所有涉及脱贫攻坚任务的扶贫资金纳入动态监控；按照“纵向到底”的要求，从省到市、县、乡、村，建立从预算安排到拨付、支付、使用、绩效评估的全流程监控机制，实现全程可追溯。

《 人民日报 》（ 2018年05月14日 19 版）

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