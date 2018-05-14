福建以奖代补支持县医院建设

本报福州5月13日电 （记者何璐）为加强县级医院综合服务能力，今年起福建省财政每年安排专项资金2亿元，通过以奖代补的形式支持实施县级医院学科完善工程、基层基础工程，以及综合能力提升工程等。

支持县级医院床位建设，各地在规划配置标准以内新增的床位数，福建省财政按每张床位3万元予以奖励；鼓励优先发展儿科、产科和精神科等紧缺学科床位建设，对上述紧缺学科新增床位建设，省财政按每张5万元予以奖励。同时，支持县域消毒供应、心电诊断、临床检验、医学影像诊断、病理检查等中心建设，各地按要求建设并经验收合格后，省财政根据财力分档予以100万元至400万元的奖励。另外，支持县级医院专科能力提升建设，各地根据《县医院医疗服务能力基本标准》开展建设，经评审合格后省财政根据财力分档予以200万元至500万元的奖励。

《 人民日报 》（ 2018年05月14日 19 版）

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