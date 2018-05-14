福建以奖代补支持县医院建设

本报福州5月13日电 （记者何璐）为加强县级医院综合服务能力，今年起福建省财政每年安排专项资金2亿元，通过以奖代补的形式支持实施县级医院学科完善工程、基层基础工程，以及综合能力提升工程等。
支持县级医院床位建设，各地在规划配置标准以内新增的床位数，福建省财政按每张床位3万元予以奖励；鼓励优先发展儿科、产科和精神科等紧缺学科床位建设，对上述紧缺学科新增床位建设，省财政按每张5万元予以奖励。同时，支持县域消毒供应、心电诊断、临床检验、医学影像诊断、病理检查等中心建设，各地按要求建设并经验收合格后，省财政根据财力分档予以100万元至400万元的奖励。另外，支持县级医院专科能力提升建设，各地根据《县医院医疗服务能力基本标准》开展建设，经评审合格后省财政根据财力分档予以200万元至500万元的奖励。
全国接待国内游客1.47亿人次 本报北京5月1日电 （记者王珂）文化和旅游部1日发布的2018年“五一”假日旅游市场信息显示，假日期间，旅游市场供需两旺、运行平稳，基本实现了“安全、有序、优质、高效、文明”的工作目标。综合通信运营商、线上旅行服务商和各地旅游部门…【详细】
物价运行总体稳定 专家预计二季度CPI涨幅围绕2.5%波动 价格反映供需关系，是国民经济发展的“晴雨表”。国家统计局城市司有关负责人表示，目前市场供需保持基本平衡，物价运行总体稳定，既说明国民经济总体运行较为健康，也为国民经济健康发展提供了良好的宏观环境。 从一季度数据来看，CPI比去年同期上涨…【详细】
北京铁路局“五一”小长假累计发送517.07万人 人民网北京5月2日电（记者 李楠桦）记者从中国铁路北京局集团有限公司（简称：北京铁路局）获悉，“五一”小长假铁路旅客运输从4月28日起至5月1日止，共4天，北京铁路局累计发送旅客517.07万人，同比增加21.5万人，增幅4.3%。 据…【详细】