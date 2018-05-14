原标题：供应收紧预期升温 油价周线两连阳

截至5月11日收盘，纽约商品交易所6月交货的轻质原油期货价格下跌0.66美元，收于每桶70.70美元，跌幅为0.92％。虽然上周五油价收跌，但依然维持在逾三年高位。美国再次对伊朗实施制裁，令中东石油供应前景吃紧；全球原油产量仅与需求上升同步。

与此同时，7月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌0.35美元，收于每桶77.12美元，跌幅为0.45％。当周，布伦特原油价格上涨约3%，而美国原油价格则上涨了1.4%。

美国正在重新对伊朗实施制裁，全球石油市场处于微妙的平衡状态，主要出口国沙特和最大的石油生产国俄罗斯一直在努力控制石油产量，以支撑油价。

能源对冲基金Again Capital的创始人John Kilduff表示，伊朗和委内瑞拉都在支撑油价的上涨。沙特对于增产缺乏足够的热情。

许多分析人士预计，随着伊朗原油出口下降，油价将会继续上涨。

美国投资银行Jefferies在一份报告中表示，预计伊朗原油出口将在未来几个月开始下降。该银行预计，伊朗10月左右的出口将下降50万桶/日，最终将减少100万桶/日。然而，有迹象表明，石油输出国组织(OPEC)的其他成员国将提高产量，以填补伊朗留下的石油供应缺口。

除OPEC外，美国原油产量的飙升可能有助于填补伊朗的供应缺口。美国能源信息署（EIA）9日公布，在截至5月4日的一周里，美国原油库存减少了220万桶，市场预估为减少20万桶。与此同时，美国原油产量当周再创新高，达到1070万桶/日。

自2016年年中以来，这一数字上升了27%，这意味着美国的产量正逐渐接近最大的石油生产国俄罗斯。俄罗斯的石油产量约为1100万桶/日。

美国油田技术服务公司贝克休斯11日发布的报告显示，上周美国运营的油田钻井数量为844个，较前一周增加10个，这显示美国页岩油厂商持续增产。

(责编：刘雅婷(实习生)、杨曦)