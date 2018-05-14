北京启动机动车停车收费专项检查 切实维护消费者合法权益

人民网北京5月14日电 （朱江）据北京市发展和改革委员会网站消息，近日，北京市发展和改革委员会发布《关于开展全市机动车停车收费专项检查的通知》（以下简称《通知》）。《通知》显示，针对5月1日新政实施后媒体反映的停车乱收费问题和首都市民通过12358举报的问题，北京市发展和改革委员会决定自5月15日起开展为期一个半月的北京市机动车停车收费专项检查。

据悉，此次专项检查范围为北京市机动车停车经营企业。检查时限为2018年5月1日以来的停车收费行为。检查时间从2018年5月15日开始至2018年6月30日结束。

北京市发展和改革委员会有关负责人介绍，本次检查的重点内容包括：是否存在不满一个计时单位收取停车费的行为；停车收费明码标价牌是否规范，占道停车场夜间时段是否按规定进行了修改；是否存在高于标示价格收取停车费的行为；以及其他价格的违法行为。

该负责人指出，此次专项检查由北京市发展和改革委员会统一部署，各区发展改革委组织安排和具体实施。北京市发展和改革委员会将对各区落实情况进行督查。各单位应采取“有案必查”与“双随机”相结合的方式，严格按照相关要求开展检查工作，执法人员在检查中要做到文明执法、公正执法、廉洁执法。各单位要对检查中发现的价格违法行为依法进行处理；经警告责令改正后，再次发现价格违法的，要依法从重处罚，并将违法情况记入企业信用系统，同时通报市交通行业主管部门。

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