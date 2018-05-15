前4月全国财政收入同比增长12.9%

本报北京5月14日电 （记者李丽辉）财政部公布的最新数据显示：4月份，全国一般公共预算收入18473亿元，同比增长11%。1—4月累计，全国一般公共预算收入69019亿元，同比增长12.9%。其中，中央一般公共预算收入33230亿元，同比增长17.1%；地方一般公共预算本级收入35789亿元，同比增长9.2%。全国一般公共预算收入中的税收收入60898亿元，同比增长16.5%；非税收入8121亿元，同比下降8.8%。
1—4月累计，全国一般公共预算支出65693亿元，同比增长10.3%。主要支出科目情况如下：教育支出9565亿元，同比增长7.1%；科学技术支出1811亿元，同比增长11.8%；文化体育与传媒支出790亿元，同比增长12.5%；社会保障和就业支出11007亿元，同比增长10.9%；农林水支出4933亿元，同比增长20.4%。
全国接待国内游客1.47亿人次 本报北京5月1日电 （记者王珂）文化和旅游部1日发布的2018年“五一”假日旅游市场信息显示，假日期间，旅游市场供需两旺、运行平稳，基本实现了“安全、有序、优质、高效、文明”的工作目标。综合通信运营商、线上旅行服务商和各地旅游部门…【详细】
物价运行总体稳定 专家预计二季度CPI涨幅围绕2.5%波动 价格反映供需关系，是国民经济发展的“晴雨表”。国家统计局城市司有关负责人表示，目前市场供需保持基本平衡，物价运行总体稳定，既说明国民经济总体运行较为健康，也为国民经济健康发展提供了良好的宏观环境。 从一季度数据来看，CPI比去年同期上涨…【详细】
北京铁路局“五一”小长假累计发送517.07万人 人民网北京5月2日电（记者 李楠桦）记者从中国铁路北京局集团有限公司（简称：北京铁路局）获悉，“五一”小长假铁路旅客运输从4月28日起至5月1日止，共4天，北京铁路局累计发送旅客517.07万人，同比增加21.5万人，增幅4.3%。 据…【详细】